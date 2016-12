Diputación aprueba su presupuesto para 2017, que asciende a 280 millones, con el único voto en contra de PSOE

23/12/2016 - 14:19

C's da un "toque de atención" a Bendodo, quien responde que tienen que ser "coherentes" con lo votado en Junta y los "incumplimientos"

MÁLAGA, 23 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Málaga ha aprobado su presupuesto consolidado --que incluye también las cuentas de los entes dependientes de la institución como el Patronato de Recaudación, Turismo y Planificación Costa del Sol y los cinco consorcios-- para el año 2017, que asciende a 280 millones de euros, con el único voto en contra de los once diputados del PSOE. Ciudadanos, socio de investidura del PP; IU Para la Gente y Málaga Ahora se han abstenido durante el pleno extraordinario celebrado este viernes.

La sesión ha contado con debate y también con muchos reproches por parte del portavoz del PSOE en la Diputación, Francisco Conejo, a sus compañeros de oposición: Ciudadanos, IU Para la Gente y Málaga Ahora, a cuyos portavoces, Gonzalo Sichar, Guzmán Ahumada y Rosa Galindo, respectivamente, ha calificado de "reyes magos" por "regalar" al PP la aprobación de las cuentas para 2017, algo que ha molestado a los citados portavoces.

El presidente de la institución, Elías Bendodo, ha destacado que son unos presupuestos de "gran consenso y muy participativos", puesto que "todos los partidos han contribuido con propuestas". "Me atrevo a decir que estos son los mejores presupuestos de la historia de la Diputación en buena medida porque todas las fuerzas políticas han trabajado para que sean mejores", ha apostillado.

Según Bendodo, "los números hablan por sí solos y no mienten", recalcando que son las cuentas "con mayor inversión total, que más dinero transfieren a los municipios, los más sociales y los más eficientes de la historia del gobierno provincial".

El máximo dirigente ha entendido la abstención de C's, Málaga Ahora e IU Para la Gente como "positiva", alabando la "coherencia" de los partidos de izquierdas. El voto negativo del PSOE lo ha considerado un "voto táctico porque de otra forma no sería comprensible que vote contra sus propias propuestas". En este punto, ha recordado al portavoz socialista, Francisco Conejo, que "los tiempos del 'no es no' han pasado en su partido".

"Toca construir y acordar, no decir que no a todo, incluso a lo que ustedes han pedido", ha dicho Bendodo, quien no obstante ha incidido en que su mano sigue tendida "y las puertas de este equipo de gobierno abiertas".

MÁS INVERSIÓN

El presupuesto, que sólo de la Diputación en sí asciende a 222,23 millones de euros, seis millones menos que en 2016; aumenta las inversiones un 7,3 por ciento y se elevan hasta 49 millones. Además, el gasto social, con 63 millones, se eleva un diez por ciento.

Ha recordado durante su intervención la evolución del presupuesto de la Diputación ya que en 2011, cuando el PP llegó al gobierno provincial, esta Administración "estaba en situación de quiebra técnica, pagaba tarde y mal a los proveedores, estaba asfixiada por las deudas y apenas invertía".

Bendodo ha recordado que la deuda era de 251 millones y cuando se liquide 2017 estará en 29 millones. El índice de endeudamiento en 2011 era del 143 por ciento y a finales del próximo ejercicio será del 14 por ciento. Es más, ha esperado que el presupuesto de 2018 recoja la deuda cero de la Diputación.

El presidente provincial ha enumerado durante su discurso todas las partidas que incluye, la atención preferente a los municipios menores de 20.000 habitantes, más gasto en promoción turística y agroalimentación. Ha destacado el plan de carreteras, las actuaciones de Concertación, el plan de empleo rural Aepsa y dos proyectos como la segunda fase del Caminito del Rey y la senda litoral, que dará "un paso de gigante", uniendo desde Nerja hasta Manilva, y la pasarela peatonal sobre el río Guadalhorce en Málaga capital.

También se ha referido Bendodo a la creación de los planes de inversiones cofinanciadas, dotado con 4,2 millones por parte de la Diputación; el plan 20/25 para localidades de entre 20.000 y 25.000 habitantes, que contará con 1.120.000 euros; un plan de emergencia económica para ayuntamientos menores de 20.000 habitantes con 500.000 euros, el Fondo de Liquidez, con 1.180.000 euros para financiar con préstamo a interés cero propuestas municipales. Las políticas de igualdad tendrá un presupuesto igual que en 2016 con 1.450.000 euros.

OPOSICIÓN

El portavoz de Ciudadanos ha explicado que se abstienen en la aprobación del presupuesto por la "falta de seriedad" del PP y su "ligereza tratando de eludir sus compromisos" en la contratación de directivos". Ha aludido al "descontento" de su grupo por la "indiferencia" del equipo de gobierno y porque no están satisfechos con el cumplimiento de los acuerdos presupuestarios de 2016.

Si Bendodo aludió a que la postura de Ciudadanos era una estrategia política, Síchar ha respondido durante la sesión que "pose es la imagen de consenso que le gusta dar" al presidente de la institución: "cuando no nos necesitan no nos hacen partícipes". En este punto, ha sostenido que la abstensión de la formación naranja es "un toque de atención".

"Señor Bendodo, nuestra confianza en usted y su equipo está muy mermada y supongo que es consciente de ello", ha dicho Sichar, al tiempo que ha augurado que en los próximos febrero y abril habrá también "más distanciamiento" debido a los directores generales y gerentes: "vamos a ser más firmes que nunca ante las deslealtades, queremos que cumplan su palabra para seguir apoyándoles y estaremos vigilantes". Es más, ha dicho que si el cumplimiento del presupuesto de 2017 es el mismo que el de 2016, la votación en los próximos "no será ni siquiera abstención".

Ante esto, aunque no estaba previsto, Bendodo ha tomado la palabra y ha dicho a Sichar que Ciudadanos "no puede hablar de coherencia" cuando en la Junta de Andalucía han votado a favor del presupuesto a pesar de que no se está cumpliendo el acuerdo de investidura con el PSOE.

Así se ha referido a que en el Gobierno andaluz los directores generales sean funcionarios, "que no se cumple"; la reducción de los cargos de confianza, "que desde que cogobiernan hay más"; no se ha reducido el parque móvil de la Junta y tampoco las listas de espera ni se han eliminado las aulas prefabricadas ni se ha reformado la ley electoral. "Votan que sí con todos esos incumplimientos; aquí intentamos ser serios y valoramos su abstención", ha finalizado.

Tras las dos intervenciones de Conejo en el pleno, con las críticas a la oposición y a su argumento de que Bendodo hace campaña desde la Diputación a la Alcaldía de Málaga, el presidente provincial le ha dicho al socialista que está evolucionando "de portavoz ruidoso a 'showman' rompedor" y le ha pedido que se preocupe por su partido en vez de por sus aspiraciones.

Conejo ha criticado que el presupuesto "no sea transformador ni de cambio profundo" y ha sostenido que sólo el PSOE tiene "un modelo alternativo" para la institución provincial, arremetiendo contra sus compañeros de oposición por "plegarse a un PP que defiende una Diputación instrumental para sus objetivos políticos".

El portavoz de IU Para la Gente ha destacado la negociación con el PP para introducir mejoras en las cuentas de 2017 por valor de 40 millones: "no es fruto del consenso sino del debate" y ha asegurado que estarán "muy vigilantes porque no es un cheque en blanco".

En los mismos términos, Rosa Galindo, de Málaga Ahora, ha señalado que su abstención es porque se ha pensado en los ciudadanos de los municipios más pequeños y ha respondido a las críticas de Conejo asegurando que no tienen "un pacto de sangre" ni con PP ni con PSOE "sino con la gente que está perdiendo su piso".

La portavoz del PP, María Francisca Caracuel, por su parte, ha defendido el presupuesto y ha lamentado que el PSOE no analice el documento sino que "buscaban votar en contra porque es muy difícil justificar ese voto cuando son muchas las reivindicaciones suyas incluidas".