(AMP) Sota aclara que no hay todavía ningún acuerdo cerrado" sobre el Presupuesto y pide responsabilidad a PP

23/12/2016 - 14:31

El PP cree que se le está dando "largas" y se pregunta si C's tiene toda la documentación para poder cerrar el acuerdo o si, por el contrario, está haciendo "un acto de fe"

SANTANDER, 23 (EUROPA PRESS)

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, el socialista Juan José Sota, reconoce que con Ciudadanos la negociación de los Presupuestos regionales de 2017 está "avanzada" pero ha aclarado que "no hay todavía ningún acuerdo cerrado" con ningún grupo y ha apelado a la "responsabilidad" del PP como principal grupo de la oposición para poder llegar a un acuerdo sobre las cuentas del año que viene "con el mayor apoyo posible".

Así lo ha dicho Sota después de que la vicepresidenta regional, la también socialista Eva Díaz Tezanos, haya avanzado este viernes, a preguntas de la prensa, que el acuerdo con la formación naranja sobre el Presupuesto es "inminente".

Cuando Díaz Tezanos ha hecho estas declaraciones Sota se encontraba reunido en el Parlamento con representantes del grupo 'popular', que ayer, jueves, ya "daba por hecho" el acuerdo entre Gobierno y Ciudadanos y que hoy ha criticado que, mientras el Ejecutivo ha avanzado con otros grupos en la negociación, al PP se le ha dado "largas" y tiene la "sensación" como un "poco de tomadura de pelo".

Así lo ha apuntado el portavoz del PP en el Parlamento, Eduardo Van den Eynde, quien ha achacado este posible acuerdo inminente entre Ciudadanos y el Gobierno a que, o bien, se le ha entregado a la formación naranja la documentación que el PP ha pedido y que no tiene o que este grupo ha decidido hacer "un acto de fe y creen a pies juntillas lo que está diciendo" el Ejecutivo "sin ningún rigor", lo cual, a su juicio, sería un "socio conveniente".

En la reunión también han estado presentes los grupos que sustentan al Gobierno en el Parlamento, el PRC y el PSOE, cuyos portavoces, Pedro Hernando y Silvia Abascal, respectivamente, han reconocido que "no se ha avanzado mucho" con el PP y han afirmado que han salido del encuentro "bastante decepcionados" y han puesto en duda la "voluntad" de negociar y de llegar a acuerdos de los 'populares'.

"Creo que esto es una cuestión de voluntad, es una cuestión de negociación política y me da la sensación de que por parte del PP no había voluntad", ha afirmado Hernando, que ha señalado que los 'populares' no hayan presentado, según ha dicho, propuestas concretas en las distintas áreas y siga "empantanados" con la distinta previsiones de ingresos.

Así, ha lamentado que no hayan aprovechado la "oportunidad", a su juicio, "muy importante" que tenían para haber "demostrado haber entendido lo que los ciudadanos dijeron en las últimas elecciones" sobre la necesidad del acuerdo y la negociación y también de "apoyar las políticas de los gobiernos".

Pese a ello, Hernando ha asegurado que "no da por cerrada" la negociación con el PP y con el resto de grupos y mantiene "una puerta abierta" hasta que se consigan "los votos necesarios para que ese Presupuesto salga adelante".

Su homóloga socialista ha opinado que el PP está "enrocado" en pedir documentación "que se ha enviado" y que los 'populares' quieren, según ha explicado Abascal, "más desglosada y con más detalle".

A su juicio, por parte de los 'populares' "hay un problema de concepto" en esta negociación y en entender que lo que se ha presentado es un borrador de los Presupuestos para a partir de ahí negociar y que sean "acordados con el mayor consenso posible". "Entiendo que no tengan (los 'populares') esa cultura de negociación y de participación", ha señalado.

EL GOBIERNO, DISPUESTO AL DIÁLOGO

Sota ha insistido en que el Gobierno está "siempre dispuesto" a "dialogar" y, a su juicio, lo está demostrando" dando esa participación a los grupos con el objetivo de que el Presupuesto salga aprobado del Parlamento, "al ser posible, con el mayor respaldo" que se pueda.

Así se lo ha planteado al PP, al que ha pedido que haga como en otras comunidades autónomas, como Asturias, y preste su apoyo al Presupuesto. También le ha recordado el apoyo del PSOE que, a nivel nacional, ha prestado para aprobar cuestiones como el techo de gasto.

Sota ha mostrado su disposición a seguir dialogando con el PP, al que ha recordado que, más que sobre "detalles técnicos" y concretos del Presupuesto, se trata de "una negociación política".

Según ha dicho, se trata de que el PP exprese su opinión sobre las "líneas generales" del borrador de Presupuestos del Gobierno, tanto en ingresos como en gastos; conocer las "alternativas" del PP y ver si hay "posibilidad de aproximación" o de incluirlas en el Presupuesto.

El consejero de Economía ha insistido en que el Gobierno "no ha decidido nada" sobre las propuestas que le han trasladado los grupos ya que "se tienen que revisar" y comprobar si van en la línea del Presupuesto que quiere el Ejecutivo.

Ha asegurado que el Ejecutivo tiene "intención" de llevar "cuanto antes" al Consejo de Gobierno la aprobación del proyecto de Ley, "si puede la semana que viene", para que Cantabria tenga cuanto antes Presupuestos y no tengan que prorrogarse mucho tiempo los de este año.

El Ejecutivo espera que Cantabria tenga los Presupuestos aprobados "a finales de enero o en febrero, como mucho". Por ello, ha señalado que en cuanto el Gobierno cuente con los apoyos suficientes de la oposición para que el Presupuesto pueda salir adelante y vea que "no es posible" obtener más de otros grupos, el Gobierno "decidirá" y cerrará los acuerdos con las formaciones con las que sí ha conseguido ese apoyo.