RTVE preselecciona seis proyectos en la convocatoria 2016 de series de animación infantil para coproducción

23/12/2016 - 14:44

RTVE ha preseleccionado seis proyectos en la convocatoria de series de animación infantil para coproducción correspondiente a 2016: 'Bradley and bee', de la productora Tomavistas; 'Me and snowy', de Arait Multimedia; 'Tin&Tan', de Mago Producciones; 'Puerto Papel', de Zumbastico Studios; 'Colorics', de Ampa Studio y KD Producciones; y 'Mironins', de 'Cornelius Films'.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

RTVE ha preseleccionado seis proyectos en la convocatoria de series de animación infantil para coproducción correspondiente a 2016: 'Bradley and bee', de la productora Tomavistas; 'Me and snowy', de Arait Multimedia; 'Tin&Tan', de Mago Producciones; 'Puerto Papel', de Zumbastico Studios; 'Colorics', de Ampa Studio y KD Producciones; y 'Mironins', de 'Cornelius Films'.

Así lo ha dado a conocer este viernes 23 de diciembre la Corporación, que ha recordado que el pasado 17 de mayo se abrió la convocatoria de proyectos de series de animación para coproducción y se han recibido 19 proyectos de diferentes productoras españolas.

De este modo, ha aclarado que estas seis se han seleccionado tras el análisis de las candidatas y ha agregado que la preselección no implica la participación automática, que "deberá concretarse tras las negociaciones pertinentes y una vez superados los procesos de contratación de la Corporación".

Asimismo, RTVE ha explicado que ha valorado la "originalidad, competitividad e innovación" de los proyectos presentados, así como las iniciativas "especialmente recomendadas" para la infancia. "Se han primado las series pensadas para educar a través del entretenimiento y entretener educando, así como la potencialidad crossmedia para las nuevas pantallas", ha apostillado.