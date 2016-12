El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz confía en "normalizar" las relaciones con Ciudadanos

23/12/2016 - 15:03

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz ha confiado en que las relaciones con Ciudadanos sean "normales" y "cordiales", así como en "normalizar" unas relaciones que "no deberían haberse enrarecido".

BADAJOZ, 23 (EUROPA PRESS)

Preguntada por cómo terminan el año las relaciones entre PP y Ciudadanos, la portavoz del equipo de gobierno, María José Solana, ha reconocido que el "interés" del equipo de gobierno es que éstas sean "normales" y "absolutamente cordiales" y ha puesto como ejemplo el hecho de que cada semana el portavoz de Ciudadanos, Luis García-Borruel, toma la decisión de no acudir a la Junta de Gobierno Local, cuando estar presente en la misma supone además poder consultar o que se le aclaren temas en el día a día de la ciudad.

Sobre el portavoz de Ciudadanos, Solana ha indicado que Borruel tomó hace un par de meses la decisión de forma "unilateral" de no volver a acudir a las juntas de Gobierno y que en la primera reunión que han mantenido le pidió que volviese a ir a las mismas al ser "un derecho que tenía como representante del grupo Ciudadanos", aunque él consideró que no y que "seguiría sin acudir".

"Ese tipo de decisiones, que esperamos que se retome nuevamente su presencia, nos dicen que esta semana las relaciones no van a variar con respecto a la actitud anterior", ha expuesto, aunque ha esperado de cara al próximo año 2017 que, tras el periodo navideño y de Reyes, esas relaciones vuelvan a tener "normalidad incluso en su presencia en la Junta de Gobierno Local".

REUNIONES CON BORRUEL

También ha reconocido que ha mantenido reuniones con García-Borruel en las que, como portavoz del equipo de gobierno y primera teniente de alcalde, ha puesto encima de la mesa de la manera "más rigurosa posible" qué puntos "eran los que realmente eran motivo o no de conflicto" porque "en ocasiones a lo mejor se considera que se han cumplido unos, no se han cumplido otros".

Así, ha aseverado que le comentó que no iba a hacer declaraciones en torno a esa cuestión "más que nada por respeto a esas reuniones que debían ser, no técnicas, tenían un gran carácter político" pero que "sí que permitirían partir un poco de cero en cuanto a qué es lo que ha fallado o no" y que "jamás" iba a hacer declaraciones salvo que él dijese algo que ella no había dicho.

"Como hasta el momento él no ha dicho nada que yo no haya dicho, seguiré en la misma línea, yo creo que estamos en un momento donde poco a poco se pueden ir solucionando los temas, eran pocos aspectos, algunos de ellos realmente se comprobaron que sí se habían cumplido pero él no los tenía en su listado", ha dicho Solana.

De igual modo, se ha mostrado "convencida" de que "ninguno" de estos puntos "tiene el carácter significativo como para que no vuelva a normalizarse una situación que tampoco tenía porqué haberse enrarecido".

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

María José Solana ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en la que ha informado de los asuntos abordados en la Junta de Gobierno Local de este viernes, que ha dado cuenta de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 dimanante de un recurso interpuesto por un señor que impugnaba una sanción de 300 euros por consumo de bebidas alcohólicas en Puerta Pilar que se desestima por el juzgado que, además, le condena en costas.

En este sentido ha reconocido que, aunque estos hechos no se han producido ahora, esta sentencia "enlaza muy bien" con el contenido de la Junta Local de Seguridad celebrada esta semana, tras la cual avanzó que habrá "tolerancia cero" respecto al consumo de alcohol en zonas de la ciudad no autorizadas para ello.