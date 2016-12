Consell.- El Govern autoriza concertación de deuda a largo plazo por 231 millones con cargo al FLA 2016

23/12/2016 - 15:53

El Consell de Govern ha autorizado este viernes la formalización de endeudamiento a largo plazo por un importe de 231 millones de euros a cargo del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) 2016, con lo que Baleares habrá accedido este año a un total de 1.346 millones de dicho fondo.

PALMA DE MALLORCA, 23 (EUROPA PRESS)

Así lo ha anunciado la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de este viernes, donde ha repasado la actuación de Baleares en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este jueves y ha vuelto a reclamar "ingresos suficientes" para las Islas.

Cladera ha recordado que Baleares ha votado 'no' en el CPFF de este jueves, "en coherencia" con lo votado el 1 de diciembre. Las Islas vienen reclamando un nuevo sistema de financiación que mejore los ingresos y "no más déficit" ya que consideran, en palabras de Cladera, que "no es la forma de sanear las cuentas públicas".

"El déficit se convierte en deuda y ya tenemos mucha", ha subrayado la consellera de Hacienda, que ha insistido en que si Baleares tuviera los ingresos "que le pertocan" con un "sistema de financiación justo", "evitaría incurrir en déficit".

En concreto, se ha autorizado la formalización de endeudamiento a largo plazo por un importe de 231.350.000 euros por medio de la ampliación del tramo III del contrato de préstamo suscrito el día 12 de mayo de 2016 por Baleares y el Estado, con cargo al compartimento Fondo de liquidez autonómico del Fondo de financiación a comunidades autónomas, y las tres adendas posteriores de 22 y 23 de junio y 14 de octubre de 2016.

Después de la decisión tomada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este jueves, el acuerdo del Consell de Govern queda pendiente de autorización y de aprobación mediante los acuerdos de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) y del Consejo de Ministros que correspondan, según las condiciones financieras y las normas procedimentales establecidas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Así la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos tendrá que adoptar un acuerdo para fijar recursos adicionales mediante la ampliación de la operación de crédito con cargo al compartimento Fondo de liquidez autonómico (FLA) del Fondo de financiación a comunidades autónomas, determinar las condiciones financieras y asignar a la Comunidad Autónoma un total de 231,35 millones de euros, distribuidos en dos partes: 117.830.000 euros por las cuantías pendientes de financiar por desviaciones en el objetivo de estabilidad del ejercicio de 2015 y 113.520.000 euros en concepto de ampliación del objetivo de estabilidad del ejercicio de 2016 del 0,3 % al 0,7 %.