Tumbada la moción del PP de acuerdos sin ejecutar y Espadas propone definir la financiación en las mociones

23/12/2016 - 16:42

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este viernes en sesión ordinaria, ha rechazado una moción del Grupo popular en demanda de partidas económicas concretas para 15 iniciativas aprobadas por el propio pleno a instancias del PP pero "incumplidas" por el Gobierno local, cuyo líder, el socialista Juan Espadas, ha propuesto que los grupos planteen en sus propias propuestas "de donde hay que sacar el dinero para hacerlas" y que las mismas pasen el filtro de la Intervención General del Consistorio.

SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

La portavoz adjunta del Grupo Popular María del Mar Sánchez Estrella ha defendido esta moción que reclama fondos para "una quincena de propuestas del PP aprobadas en pleno en el último año, mayoritariamente por unanimidad, y que no han sido ejecutadas". Entre tales propuestas, por ejemplo, figuran las de crear un espacio expositivo dedicado al arquitecto Aníbal González, de septiembre de 2015, o un plan para realizar determinadas actuaciones en el distrito Los Remedios, de diciembre de 2015.

Según la edil del PP, no siquiera está claro si no se han cumplido "por mala gestión o por falta de interés", avisando de que los vecinos comprueban mes tras mes que "no se cumplen" mociones relativas a sus asuntos pese a su aprobación en el pleno. Igualmente, defiende que "hay dinero" para cumplir estos acuerdos, porque el Ayuntamiento, según avisa, cerrará su ejercicio presupuestario sin haber gastado unos 33 millones de euros consignados para inversiones.

El concejal de Participa Sevilla Julián Moreno, ante esta propuesta, ha lamentado que el PP "lleve sus iniciativas presupuestarias vía moción", precisando que lo correcto es que las demandas de fondos del PP sean canalizadas como "enmiendas a los presupuestos". "La moción es una carta a los Reyes Magos", ha bromeado, siendo secundado por la concejal de IU Eva Oliva, que en paralelo ha reconocido que "es evidente que el Gobierno local está incumpliendo" las mociones aprobadas y que la "credibilidad de Espadas está por los suelos".

EL "TEATRO" DEL PP

Francisco Moraga, por Ciudadanos, ha señalado que por el espíritu de la moción, el PP "tiene toda la razón", viendo también por los suelos la "credibilidad" del alcalde, pero avisa de que el PP ni siquiera "cuantifica" qué dinero se necesita para cada uno de los acuerdos defendidos, con lo que ha opinado que el PP incurre en un mero "teatro".

Antonio Muñoz, portavoz del PSOE, ha recordado por su parte las "promesas incumplidas" por el PP cuando gobernaba y ha criticado que el PP reclame ejecutar unas actuaciones que supondrían gastar más de 20 millones, pero se oponga a concertar un préstamo por 18,96 millones de euros precisamente para inversiones.

Juan Espadas, de su lado, ha aseverado que el último presupuesto municipal ejecutado por el PP sólo alcanzó un grado de ejecución del 34 por ciento en el capítulo seis de inversiones, asegurando que el PSOE cerrará su primer presupuesto muy por encima de ese porcentaje, y ha propuesto de su lado que, "a partir de ahora", los grupos incluyan en las mociones que impliquen gastos efectivos "de dónde habría que quitar (en el presupuesto) el dinero" necesario para cumplir el acuerdo en cuestión.

Así, ha propuesto que los grupos planteen en sus propias propuestas "de donde hay que sacar el dinero para hacerlas" y que las mismas pasen el filtro de la Intervención General del Ayuntamiento, porque la misión del Gobierno municipal es "ejecutar un presupuesto ya aprobado".

Después de que la moción fuese rechazada con la abstención de IU y Ciudadanos y el voto contrario del PSOE y Participa, el portavoz del PP, Alberto Díaz, ha criticado que Espadas plantee "una estrategia" en "connivencia con el secretario y el interventor", para "decidir qué propuestas se discuten o no". "Espadas ha reinventado la democracia", ha ironizado.