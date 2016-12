Cerca de 300 profesionales del Complejo Hospitalario atenderán pacientes y urgencias en Nochebuena y Nochevieja

23/12/2016 - 17:41

Un total de 285 profesionales del Complejo Hospitalario de Jaén trabajarán durante esta Nochebuena y Nochevieja en sus cuatro centros para atender a los pacientes que se encuentran ingresados y a los que acudan a sus áreas de Urgencias.

JAÉN, 23 (EUROPA PRESS)

Serán 66 médicos, 171 enfermeros y 48 empleados no sanitarios los que trabajarán durante esta festividad en los cuatro centros del hospital público de la capital jiennense del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

El Complejo Hospitalario de Jaén y el sistema sanitario público andaluz en general han establecido, como ocurre todos los años, un equipo de asistencia que asegura unas atenciones de calidad a todos sus usuarios en estas fechas festivas.

El Hospital Médico-Quirúrgico contará con 133 profesionales, entre ellos 38 médicos, 74 enfermeros y 21 no sanitarios. En el Neurotraumatológico se encontrarán 77, de ellos 13 médicos, 53 enfermeros y 11 no sanitarios. El Materno-Infantil dispondrá de 54 trabajadores, entre ellos 14 médicos, 32 enfermeros y diez no sanitarios, y en el Doctor Sagaz estarán 21, entre ellos un médico, 12 enfermeros y ocho no sanitarios.

Las distintas dependencias de los cuatro centros asistenciales del Complejo Hospitalario de Jaén han sido decoradas para estos días con motivos navideños, como belenes o árboles con luces, que han montado los propios profesionales para hacer más agradable la estancia y su trabajo durante estas fecha festivas.