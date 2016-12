Madrid. una asociación de motoristas llama a recurrir las denuncias por aparcar en la acera de la gran vía

23/12/2016 - 18:04

La asociación Muévete en Moto por Madrid llamó hoy a los motoristas que estén siendo multados en los últimos días por aparcar en la acera de la Gran Vía a recurrir estas sanciones, puesto que existe una ordenanza municipal que permite este tipo de estacionamiento.

Julio Casado, cofundador de esta asociación, hizo este llamamiento, en declaraciones a Servimedia, después de que durante esta semana la Policía Municipal esté multando con 90 euros a motoristas que aparcan en la acera de la Gran Vía.

Los motoristas venían aparcando en la zona de peatones amparándose en una ordenanza municipal de Madrid de 2010 y en que esta práctica no está prohibida dentro de las disposiciones aprobadas por el Gobierno de Manuela Carmena para restringir el tráfico en Gran Vía durante estas Navidades.

Además, Automovilistas Europeos Asociados ha asegurado que no es oficial la señal que el Ayuntamiento ha colocado en la céntrica calle madrileña para que los motoristas no aparquen sobre la acera. El distintivo supuestamente no reconocido contiene una moto dentro de una señal de prohibido.

“ES INCREÍBLE”

En este sentido, Casado sostuvo que “se está multando contra una ordenanza que ya existía (la de 2010) y por la cual se podía aparcar” motocicletas en aceras con más de tres metros de anchura.

Este motorista dijo que esto es “increíble”, por lo que recomendó a cualquier usuario de moto que sea multado recurrir la multa, pero no por la señal presuntamente no oficial, sino apelando a la ordenanza municipal.

A este respecto, Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de la capital, aseguró el pasado martes, al ser preguntada por este asunto, que en la capital “existen aparcamientos para las motos y las motos no deben aparcar en las aceras. Es una norma general y, ante una norma general que se incumple, lo que se hace es sancionar”.

