El PP pide un Plan de Infraestructuras educativas y que el Gobierno de Aragón cumpla lo prometido en cultura

27/12/2016 - 14:58

Los diputados autonómicos del PP, María José Ferrando y Fernando Galve, han exigido este martes al Gobierno de Aragón que presupueste para 2017 un Plan de Infraestructuras educativas y que cumpla lo prometido para este año en materia de cultura. Han dado a conocer las prioridades de este partido de cara al proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma del año próximo respecto al Departamento de Educación, Cultura y Deporte.

ZARAGOZA, 27 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, María José Ferrando se ha quejado de que "a cuatro días" de concluir 2016 "los aragoneses seguimos sin saber con qué vamos a poder contar ni cómo se va a poder distribuir aquello con lo que podamos contar, cuáles van a ser las prioridades económicas del Gobierno de Aragón".

"Es urgente que contemos con un Plan de Infraestructuras educativas ya", recordando que el Gobierno de Aragón lo prometió para febrero de este año y a fecha de hoy no se ha dado a conocer, de manera que "se está construyendo a salto de mata y obviamente sin previsiones".

Ferrando ha considerado urgente finalizar "lo antes posible" las obras del CEIP 'Cuarte de Huerva III' y acometer otras como los CEIP 'Peñaflor' de Zaragoza y de Binéfar (Huesca), así como la ampliación del IES de María de Huerva y 'Sierra de Guara', así como terminar el de La Puebla de Alfindén, construir una sección de IES en Ayerbe y Broto, así como la reforma de las 11 guarderías que pertenecen al Gobierno de Aragón, 10 de las cuáles no cumplen los requisitos del Decreto de 2005.

La diputada del PP ha tildado de "imprescindible" implementar una política "adecuada" de ayudas al estudio, de comedores y material curricular, así como dar refuerzo educativo a quien más lo necesite.

RESPONSABILIDAD

Ha apelado a los principios de responsabilidad, realismo y coherencia para defender sus propuestas, recordando que el popular es el Grupo Parlamentario mayoritario para recalcar que "este partido no se puede comprometer a nada que no se pueda cumplir" y que los Presupuestos "no pueden ser cartas a los Reyes Magos, ni quimeras ni cosas incumplibles".

"Nosotros entendemos la Educación colocando al alumno como centro del sistema educativo", ha expresado la parlamentaria del PP, argumentando que "el principio y fin último de la Educación tiene que ser encontrar lo mejor para nuestros alumnos" y que las políticas educativas deben girar en torno a los principios de libertad, calidad e igualdad.

Ha reivindicado la libertad de enseñanza y de elección de los padres a la hora de escoger el modelo educativo para sus hijos, considerando que "la red sostenida con fondos públicos debe estar suficientemente dotada a nivel económico para poder garantizar esa libertad, que es constitucional", de forma que se deben "evitar los vaivenes y modificaciones presupuestarias que hacen peligrar esos derechos y principios fundamentales".

PROFESORADO

Ferrando ha indicado que "queremos una Educación de calidad, que nuestros alumnos reciban la mejor Educación posible y para ello necesitamos los mejores docentes, que la red de centros educativos cuente con los mejores profesionales", por lo que una de las prioridades del PP es la formación continua del profesorado, que "debe estar permanentemente formado".

Ha recomendado que la enseñanza de idiomas "responda a la exigencia de un mundo globalizado" para que los alumnos aragoneses "sean capaces de desenvolverse por el mundo hablando inglés, francés, alemán o chino". Así, ha planteado la posibilidad de confeccionar un plan autonómico para las escuelas oficiales de idiomas.

El PP apuesta, asimismo, por dar un impulso a los estudios de FP, dotándolos de unos presupuestos "realistas", tanto para la FP básica como la dual y adaptarla a las necesidades productivas del territorio. Ha reclamado la elaboración de un plan autonómico para la FP porque "en teoría existe pero en la práctica es un plan fantasma".

El PP apoya también al medio rural. Ferrando ha aseverado que "no es tan fundamental mantener las escuelas abiertas con tres o cuatro niños sino que en el medio rural puedan contar con un seguimiento continuado de su evolución educativa", alertando de que en el territorio "hay un vaivén continuo de interinos", y ha apostado por las plantillas "estables" y un sistema de transporte escolar "eficiente y seguro".

Todas estas prioridades deben recogerse en un Pacto por la Educación "que ponga sus ojos en el alumno". Ferrando entregará este miércoles su propuesta de pacto social y político por la Educación a la presidenta de las Cortes, Violeta Barba.

CONCERTADA

Ha dicho que la red de centros sostenidos con fondos públicos "ha funcionado sin problema durante muchos años" y que "defender la enseñanza pública no supone atacar a la concertada", resaltando que esta "aporta lo que aporta y no se puede olvidar".

La concertada "cumple una labor importantísima", lamentando que haya políticos que quieran "criminalizar" a esta red para añadir que CHA no es partidaria de la enseñanza de la misma. Ha pedido al Gobierno de Aragón que no consienta "enfrentamientos de ningún tipo" ni se oponga a la libertad de elección de centros "por exigencias de sus compañeros de viaje".

CULTURA

En materia de cultura, Fernando Galve ha expresado que el Gobierno PSOE-CHA anunció varias actuaciones para 2016 "a bombo y platillo", pero "no ha cumplido nada de lo que nos dijo", por lo que "estaremos muy pendientes de que se cumplan todos los acuerdos del Consejo de la Cultura de Aragón" y de la Oficina Cultural de la Comunidad Autónoma.

Galve ha confiado en que 2017 sea el año "definitivo" de la exposición 'Dicen que hay tierras al Este... Las relaciones históricas de Aragón y Cataluña", que se anunció pero todavía no se ha inaugurado, lo que es "un gran ridículo".

Ha lamentado que se haya retirado la exposición 'Corona de Aragón: Su historia y su arte', puesta en marcha por el anterior Gobierno autonómico. "Todo lo que huele a PP lo quitan de un plumazo sin considerar si era un proyecto cultural de primera magnitud", ha criticado.

Otras propuestas presupuestarias son la creación del Museo Joaquín Costa y una financiación "adecuada" para la Feria de Teatro y Danza, así como aumentar las partidas para la conservación del patrimonio cultural y el mantenimiento de los yacimientos arquelógicos y paleontológicos, y dotar partidas especiales para el Balneario de Panticosa, los Mosaicos de La Malena, la villa romana de Campo Palacio, en La Puebla de Híjar (Teruel) y el pueblo viejo de Belchite.

En Deportes, Galve ha exigido un mejor trato para este ámbito, que se transfieran fondos a la Fundación 'Educación, Salud y Deporte de Aragón' para realizar obras de mejora del Parque Deportivo Ebro. Ha llamado la atención sobre el "malestar" existentes en las federaciones deportivas porque "a día de hoy no han cobrado ni un solo euro" del Presupuesto de 2016, lo que el PP quiere solucionar en 2017; ha apostado por aumentar las partidas para deportistas y clubes de élite.