La ANC acusa al Estado de "autoritarismo" y de querer condenar la libertad de expresión política

27/12/2016 - 17:08

Jordi Sànchez estará en la concentración de Vic

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

La ANC ha acusado este martes al Estado de actuar con un "autoritarismo" que pretende anular la representatividad ciudadana al querer condenar la libertad de expresión política de los concejales en el pleno municipal tras la detención del concejal de la CUP en Vic (Barcelona) Joan Coma.

En un manifiesto titulado 'El futuro de nuestro pueblo no lo decidirá ningún tribunal: ni un paso atrás', al que ha tenido acceso Europa Press, defienden que libertad, solidaridad y democracia son conceptos llenos de vigor, fuerza y de unidad en defensa de la convivencia política, por lo que consideran que Coma tiene "toda la libertad de escoger el camino para mantener sus convicciones, obedeciendo a su conciencia y cumpliendo el compromiso por el que fue escogido".

Tras destacar que respetan y se solidarizan con Coma, así como con los que decidan escoger otros caminos para defender las libertades y la democracia, han asegurado que "esta complicidad con todos llevará a una complicidad cada día más fuerte" en defensa de estos conceptos.

"Podrán atentar contra las individualidades, pero no podrán romper esta complicidad si tenemos la capacidad de ir construyéndola", advierten desde la ANC, que quiere que todos los que se movilicen en defensa de la libertad de expresión, la solidaridad y la democracia se sientan representados en este manifiesto, al margen de su pensamiento político y filiación partidista.

Sin embargo, sí quieren que el manifiesto sea una "incomodidad para aquellos antidemócratas que quieren hacer pasar por los tribunales la representación de la ciudadanía, y que se niegan a que se quiera construir el futuro de una Catalunya justa según la voluntad de su población".

Según la ANC, los enemigos de las libertades y la democracia no están entre los demócratas, y añaden: "No los busquéis, no intentéis culpabilizar a nadie. Los contrarios a las libertades y a la democracia son los que, amparándose en tribunales que se han convertido en agentes políticos y de poder, no de justicia, quieren menguar nuestros derechos y la representatividad de nuestro pueblo".

Por ello, la entidad soberanista expresa su solidaridad con Coma, con todos los "perseguidos políticos" y con todos los que defienden las libertades y la democracia, destacando que siempre estarán al lado de todos ellos y que nunca andarán solos.

"Joan, te queremos libre, te queremos en casa y te queremos en el Ayuntamiento de Vic representando a quien te ha escogido libremente. ¡Viva las libertades, Catalunya y los Països Catalans", zanja el manifiesto.

CONCENTRACIONES

El presidente de la ANC, Jordi Sànchez, acudirá a la concentración convocada a las puertas del Ayuntamiento de Vic, acompañado de los secretarios nacionales Eulàlia Sobirà, Arnau Galobaredes y Eulàlia Espona.

La vicepresidenta de la entidad, Natàlia Esteve, estará en la plaza Sant Jaume de Barcelona junto con el secretario nacional Marcel Padrós.