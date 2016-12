Gabriel (CUP) pide al Govern que los Mossos dejen de actuar "contra el independentismo"

27/12/2016 - 18:04

Lamenta la detención de Coma e insiste en exigir la dimisión del conseller Jané

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

La diputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel ha criticado este martes el papel de la Conselleria de Interior en la detención del concejal de Vic Joan Coma y ha considerado que los Mossos d'Esquadra deberían dejar de actuar "contra el independentismo".

En declaraciones a Europa Press, ha advertido al Ejecutivo catalán de que, si de verdad quiere la independencia, tarde o temprano deberá tomar la decisión de no acatar determinadas órdenes de tribunales dictadas contra ediles como Coma o la alcaldesa de Berga, Montse Venturós.

"Llegará un momento en que necesitaremos que la policía catalana no actúe contra el independentismo", ha concluido Gabriel, que sostiene que esta decisión no tendría grandes consecuencias ni para los Mossos ni para la Generalitat.

Ha afirmado que los cargos políticos de la Conselleria deberían tramitar una comunicación interna al cuerpo y otra a determinadas instancias judiciales advirtiendo de que los Mossos dejarán de ejecutar detenciones como la de Coma.

Gabriel esboza qué debería transmitir esta comunicación: "En determinados delitos, en determinadas imputaciones, en determinadas detenciones, entenderéis que, nosotros, responsables políticos de un Govern que quiere tener una determinada relación con el independentismo, no actuaremos".

La CUP asegura que esto no alteraría al cuerpo ni al propio Govern: "No creemos que esto supusiera tensionar los Mossos ni hacer saltar por los aires nada. Sería una actitud coherente. No tendría más impacto".

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Gabriel ha lamentado que la detención de Coma por un presunto delito de incitación a la sedición es una agresión contra la libertad de expresión y evidencia "la baja calidad democrática del Estado".

La diputada de la CUP ha insistido en pedir la dimisión del conseller Jané: "Nos inquieta mucho que tengamos unos responsables políticos en la Conselleria que no son lo bastante conscientes del momento político que vive el país".

Gabriel asegura que su partido no tiene nada personal contra Jané, sino que reclama consellers que tengan en cuenta que los partidos soberanistas se presentaron con un programa para declarar la independencia.

"Queremos un conseller de Interior, como queremos unos consellers en todas las áreas que tienen responsabilidad en políticas públicas, que hagan vinculante el referéndum", sentencia, y considera que Jané no ha dado muestras de estar comprometido con esto.

La diputada ha explicado que formará parte de una delegación de miembros de la izquierda independentista que este mismo martes se trasladarán a Madrid para expresar su apoyo al edil detenido.