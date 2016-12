C's critica el "veto sectario de Colau" por la ausencia de policía en el Salón de la Infancia

27/12/2016 - 18:05

El grupo municipal de C's en Barcelona no asistirá este martes a la inauguración del Salón de la Infancia para "no ser cómplice del veto sectario de la alcaldesa, Ada Colau", por no permitir la presencia de los cuerpos policiales y del Ejército en el evento, organizado por Fira de Barcelona.

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

"Es intolerable el constante desprecio con el que el Gobierno municipal trata a los cuerpos y fuerzas de seguridad", ha criticado la concejal Marilén Barceló en un comunicado, y ha dicho que se pretende alejar a la Guardia Urbana, la policía y el Ejército de la ciudadanía.

Barceló asegura que el equipo de Colau ofrece una visión sesgada que pretende que "aparezcan como los malos de la película, solo porque a ella no le gustan", y ha avisado de que vetando a la Guardia Urbana también se veta su trabajo contra el acoso escolar, y haciéndolo con el Ejército se rechazan sus labores humanitarias, como el rescate de refugiados en el Mediterráneo, ha dicho.

"En cuanto tiene oportunidad, Colau no duda en adoctrinar a los más jóvenes y en imponer su criterio, cada vez con formas más antidemocráticas", ha dicho Barceló, que ha asegurado que el antimilarismo que ve en Colau es una cortina de humo que sólo consigue abrir un falso debate que la sociedad no reclama, según ella.

La alcaldesa ha recordado este mismo martes que quien organiza el evento es Fira de Barcelona, y que tanto el Ayuntamiento como el Parlament aprobaron sendas resoluciones para rechazar la presencia de las fuerzas policiales y del Ejército en el salón.