La Comunidad de Madrid registra un déficit del 0,4% hasta el mes de octubre, según datos del Gobierno central

27/12/2016 - 18:10

La Comunidad de Madrid registró un déficit del 0,4 por ciento sobre el PIB (equivalente a 835 millones) hasta el mes de octubre, con lo que mejora el resultado de 2015 cuando el déficit en el mismo periodo de 2015 se situaba en 0,92 por ciento, según los datos del Ministerio de Hacienda.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

A nivel nacional, el déficit del conjunto de las administraciones públicas, excluidas las corporaciones locales, alcanzó los 29.912 millones de euros hasta octubre, lo que supone el 2,68 por ciento del PIB, un 15,4 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior y todavía lejos del objetivo del 4,6 por ciento para el conjunto del año.

Hacienda precisa que esta reducción tan importante del déficit autonómico se debe, principalmente, a la liquidación definitiva de 2014, con un saldo a favor de las comunidades autónomas de 7.668 millones de euros, frente a la liquidación definitiva de 2013 que, aunque también resultó a favor de las mismas, lo fue por un importe de 1.750 millones.

Respecto al déficit del Estado hasta noviembre, que se situó en el 2,36 por ciento del PIB, por encima del objetivo del 2,2 por ciento para todo el año a falta de conocer sólo la ejecución del mes de diciembre, el departamento de Cristóbal Montoro indica que esta evolución se explica por una caída de los ingresos por impuestos en noviembre como consecuencia del alza del 38,6 por ciento de las devoluciones solicitadas.

El resultado del déficit del Estado en los once primeros meses del año se debe a unos ingresos no financieros que ascendieron a 159.121 millones de euros, lo que supone una caída del 2,5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que los gastos no financieros cayeron un 1,7 por ciento, hasta los 185.534 millones de euros.

Por otro lado, la Generalitat de Cataluña redujo hasta octubre su déficit público un 84 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior y se queda en el 0,31 por ciento del PIB, menos de la mitad del objetivo fijado para todo el año 2016 y que asciende al 0,7 por ciento. El conjunto de las comunidades arrojaba en octubre un déficit del 0,33.

Cataluña se sitúa fuera del grupo de autonomías incumplidoras del déficit debido a la inyección de más 1.550 millones de euros que ha recibido este año de la liquidación del sistema de financiación de 2014, que ha tenido un saldo a favor de las comunidades en conjunto de 7.668 millones y que ha mejorado la situación de casi todas ellas.

En conjunto, el sector autonómico redujo en octubre el déficit el 70 por ciento interanual, situándose en 3.726 millones frente a los 13.175 millones del mismo periodo de 2015.

Otra autonomía cuya situación ha mejorado en un año también es la Comunidad Valenciana, que en octubre había reducido el déficit del 1,8 de hacía un año al 0,67 por ciento. Otras reducciones significativas son las de Andalucía (del 1,36 al 0,33), Aragón (del 1,38 al 0,65) y Castilla-La Mancha (del 1,11 al 0,6). Todas ellas se encontraban a dos meses de acabar el año por debajo del objetivo de déficit para todo 2016.

Sin embargo, otras comunidades registran la situación contraria. Cantabria registra un déficit mayor este año que el pasado: el 1,2 por ciento frente al 0,9% de octubre de 2015. Extremadura y Murcia han reducido el déficit anual pero ya en octubre estaban por encima del objetivo anual; la primera pasa del 1,98 al 1,35 por ciento y la segunda, del 1,99 al 1,18 por ciento del PIB.

El resto de regiones (además de Cataluña y Comunidad Valenciana) se encontraban en octubre por debajo del objetivo anual para 2016. La Comunidad de Madrid registraba el pasado octubre un déficit del 0,4 por ciento (0,92% en octubre de 2015); Castilla y León, del 0,36% (0,9% hace un año); La Rioja se encuentra en el 0,06% (0,10) y País Vasco, en el 0,09% de déficit (0,17 hace un año).

Otro grupo de comunidades presentaba en octubre sin embargo superávit: Asturias, del 0,39 por ciento (el 0,38% de superávit también en octubre de 2015); Baleares, del 0,43 por ciento (frente un déficit del 0,44%); Canarias, del 0,46 por ciento (déficit del 0,32% hace un año); y Navarra, del 0,3 por ciento (déficit del 0,33% en octubre de 2015).