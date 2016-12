El PP calcula que Extremadura cerrará 2016 con el triple del déficit permitido

27/12/2016 - 18:43

El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha calculado este martes que la comunidad autónoma extremeña podría cerrar el ejercicio con "un déficit cercano al 2%, es decir, con el triple del objetivo fijado para este año, que es del 0,7%", después de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPPF) ratificara la ampliación del objetivo inicial, del 0,3 por ciento.

MÉRIDA, 27 (EUROPA PRESS)

Un cálculo que Hernández Carrón ha realizado tras conocerse este martes que el déficit de Extremadura en octubre se situó en 243 millones de euros, es decir, en el 1,35 por ciento del PIB, lo que supone "cuatro veces más que la media de las comunidades autónomas", ha señalado.

Carrón ha señalado que este dato "confirma a la región como campeona absoluta" del déficit en España, tras lo que ha advertido de que "la tendencia empieza a tornarse irreversible" y, en este sentido, ha preguntado "para qué ha servido que los extremeños sufrieran el mayor recorte de su historia", en referencia al cierre anticipado del presupuesto 2016, según informa el PP de Extremadura en nota de prensa.

Ante estas cifras, Hernández Carrón ha calificado de "incomprensible" que "después de someter a los extremeños a una sequía presupuestaria sin precedentes, el gobierno del señor Fernández Vara haya sido incapaz de corregir una senda económica endiablada",

En ese sentido, ha recordado que en lo que va de año, Extremadura "ha sido la comunidad autónoma con más déficit de todo el país", todos los meses, salvo en el mes de septiembre, que "quedó como la segunda más incumplidora", por efecto de los ingresos procedentes del impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente.

Ante esta situación, Hernández Carrón ha reclamado a la Junta de Extremadura que explique "cuáles son las medidas que va a adoptar para ponerle fin a esta situación", que "ya ha tenido efectos claros en la vida de los extremeños, sobre la que tanto le gusta hablar al presidente de la Junta".

"No ha servido para nada que el 87 por ciento de las inversiones presupuestadas se haya quedado en el cajón", ha señalado Carrón, quien ha añadido que "no ha servido de nada el cierre anticipado del presupuesto" y "no ha servido de nada la flexibilización del objetivo de déficit".

Tampoco "ha servido de nada el rescate financiero de Rajoy a la comunidad", ha lamentado el portavoz de Hacienda del GPP, para quien "estos datos alarmantes deben ser debidamente aclarados y corregidos por la Junta de Extremadura".