Ribó avanza su intención de presentarse en 2019: "Lo tengo claro por mucho que algunos hagan especulaciones"

27/12/2016 - 19:59

Niega problemas en la relación entre los socios de Gobierno y prefiere "anteponer la estabilidad" a plantear una remodelación

VALENCIA, 27 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha avanzado este martes su intención de volver a presentarse a las primarias de Compromís y de repetir como cabeza de lista para las municipales de 2019 porque "lo razonable son dos legislaturas" seguidas, ha dicho. "En principio eso lo tengo clarísimo por mucho que algunos hagan especulaciones", ha subrayado.

Ribó se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras un encuentro informal en la sede del grupo parlamentario de Compromís, en el que ha hecho balance de un año de "despegue" de la nueva corporación para afrontar 2017 como una "consolidación" del Gobierno local.

Preguntado por si se encuentra con ganas de estar al frente del Ayuntamiento durante otra legislatura, el primer edil ha ilustrado que, si pudiera cambiar la Constitución, "incluiría un impedimento legal como el de Estados Unidos de hasta ocho años: el periodo más razonable para desarrollar un proyecto". "Más no", ha remarcado.

En este punto, ha señalado que lo que puede avanzar de momento es que "en principio" tiene intención de presentarse a las primarias de la coalición: "Hasta ahí (puedo decir), que me escojan ya será otro rollo".

Por tanto, cuestionado por si en el supuesto de que ganara esas primarias repetiría para volver a liderar la alcaldía, el primer edil ha reiterado su disposición: "Sí, claro. Evidentemente, yo me voy a presentar a las primarias como cabeza de lista, eso en principio lo tengo clarísimo por mucho que algunos hagan especulaciones", aunque ha vuelto a puntualizar que "otra cosa es lo que decida la gente de Compromís y después los electores".

"Las primarias serían en enero de 2019, pero la voluntad está clara. Ya lo he manifestado en muchas ocasiones, con mucha tranquilidad", ha agregado.

Para ilustrar esta voluntad de encabezar una segunda legislatura, Ribó ha comparado un Ayuntamiento con una mariposa que "cuando está comprimida en la crisálida le cuesta un año y medio para desplegarse", el mismo tiempo que lleva al frente del consistorio. "El cambio que le hemos pegado a esta ciudad es cambiar la dirección de un transatlántico que no puede girar muy rápido", ha aseverado.

"BUENA RELACIÓN" EN EL TRIPARTITO

Por otro lado, preguntado por la relación de Compromís con sus socios de gobierno en el Ayuntamiento --PSPV y València en Comú--, el alcalde ha asegurado que hay "una buena relación", si bien no niega que existen "diferentes visiones y formas de entender los problemas", entre los que ha apuntado la "pequeña discusión" que provocó el "famoso" IBI para los comercios.

Con todo, ha insistido en que los tres partidos están "de acuerdo en la mayoría de los temas" y "no hay problemas serios". "A veces nos piden más tiempo para discutir los temas y por eso votan en contra en las comisiones, como ha pasado dos veces con València en Comú", ha explicado, para puntualizar que "las relaciones a veces son complicadas pero al final no pasa nada" y recordar que se reúnen dos veces a la semana: los lunes entre los portavoces y los viernes en la Junta de Gobierno Local.

"Es absolutamente normal que haya competencia entre los tres grupos: son formaciones políticas diferentes que no piensan igual", ha remachado, lo que ha relacionado con la "apuesta compleja" por la transversalidad en las concejalías --compartidas entre los diferentes partidos-- mediante "el mismo criterio que siguieron en la Generalitat.

"ANTEPONGO LA ESTABILIDAD"

En este sentido, cuestionado por si volverá a plantear una remodelación de competencias en el Ayuntamiento, Ribó ha asegurado que fue una "reflexión" que hizo "a nivel personal" y que si no hay consenso no lo volverá a defender "en absoluto". "Antepongo la estabilidad del Govern por encima de algo que pienso que puede mejorar el funcionamiento pero no está claro", ha recalcado.

Finalmente, preguntado por si ve aumentar la competencia a medida que se acercan las elecciones, el primer edil ha señalado que es algo "normal" que los partidos deben gestionar. "A medida que comiencen a aparecer encuestas es normal que todo el mundo quiera sacar la cabeza, es lógico", ha manifestado, en lo que no ve "ningún problema serio" y que, en cualquier caso, el Gobierno municipal gestionará "democráticamente".