El PP local decide abstenerse para favorecer la aprobación del presupuesto, con el rechazo de su portavoz

27/12/2016 - 23:02

La junta local del PP de Avilés ha aprobado este martes abstenerse en el pleno del próximo jueves a la hora de votar el presupuesto de 2017, con el fin de favorecer que salga adelante. Lo ha hecho por unanimidad de los 18 miembros presentes y después de que el portavoz municipal, Carlos Rodríguez de la Torre, abandonase la reunión rechazando ese acuerdo.

AVILÉS, 27 (EUROPA PRESS)

"A nivel regional y en Gijón se llegó a acuerdos para aprobar presupuestos, Avilés no puede ser una excepción", ha asegurado a Europa Press el vicepresidente del PP de Avilés, Alfonso Araujo, quien ha indicado que "el año que viene iba a haber presupuesto, porque no hubiéramos llegado a un acuerdo (los grupos de la oposición) para pactar un presupuesto y un candidato a alcalde alternativos".

"Lo que hacemos es no crear problemas nuevos a los avilesinos, no dilatamos cuestiones durante dos o tres meses", ha indicado Araujo, quien ha defendido que al abstenerse en la votación del presupuesto han conseguido el compromiso del PSOE de participar en la decisión de a qué dedicar el remanente de tesorería, que superaría los dos millones de euros.

El portavoz municipal del PP ha apuntado que "lo que nos dan no es nada, No estoy de acuerdo con estas propuestas". También ha criticado que "se me apartara de la negociación" y ha acusado al PSOE de "entrar en nuestra casa para dividirnos". Ha asegurado que aún no ha decidido en qué sentido votar el próximo jueves.