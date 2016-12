Iglesias pide a podemos "parar la espiral de torpeza" para evitar "destruir" el partido

28/12/2016 - 9:14

- "Pido que os contengais y que dejemos de hablar de nosotros mismos y de nuestras diferencias"

- "Perdonadme por haceros pasar esta vergüenza", dice a los simpatizantes

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, hizo un llamamiento este miércoles a los dirigentes del partido para "parar esta espiral de torpeza" con críticas y reproches entre los diferentes sectores, ya que "lavar nuestros trapos sucios" en público sólo llevará a "destruir" la formación.

Iglesias publicó un vídeo de más de 8 minutos en las redes sociales en el que lee una carta a los simpatizantes de Podemos para "pedir perdón". "Sé que os estamos avergonzando". "Un debate sano se ha convertido en el mejor arma de nuestros enemigos". "Os pido perdón porque yo también me he equivocado". "Yo también he cometido a veces el error de responder a compañeros que me interpelaban".

El líder podemista grabó el vídeo tras recibir un mensaje sonoro de Teresa Torres Peral, conocida como 'la abuela de Podemos', en el que reclama a la cúpula del partido que ponga fin a la discusión pública sobre la estretagia de futuro a aplicar.

"Sé que os estamos avergonzando", dice Iglesias. "Perdonadme por haceros pasar esta vergüenza". "Ahora nos veis criticarnos entre nosotros". "Ahora nos veis haciéndonos daño mientras el Gobierno se burla de la gente". "Ahora nos veis dándonos lecciones entre nosotros mismos sobre quién es más ganador, más demócrata, más sincero o más amable, mientras los partidos viejos recuperan su arrogancia y se frotan las manos viéndonos así. Perdonadme por haceros pasar esta verguenza".

"PARAR ESTA ESPIRAL DE TORPEZA"

Iglesias asegura que "todavía podemos parar esta espiral de torpeza y tengo la obligación de intentarlo". "Se lo debo a Teresa y os lo debo a todas y todos porque para eso me elegisteis. Sabéis que no soy neutral ni equidistante ni estoy por encima del bien y del mal, pero vuestra dignidad y la de este proyecto está por encima de cualquier posición política".

Iglesias lamenta que en Podemos "desde hace meses no siempre hemos sabido distinguir la pluralidad y el debate interno de las lógicas de familias que buscan cuotas de poder" y critica que los dirigentes de esta formación estén usando la televisión "para desafiarnos los unos a los otros".

"Hay algo más importante que responder a las acusaciones, hay algo más importante que el relato. Hay algo más importante que el hecho de que yo siga o no al frente de Podemos: hablamos de la dignidad de los que aún confían en nosotros y en que nuestra formación siga siendo un instrumento para cambiar las cosas y mejorar la vida de la gente".

"NUESTRAS PROPIAS TORPEZAS"

El secretario general de Podemos admite que discutir en público sobre la estrategia de partido "hoy se ha vuelto en nuestra contra seguramente por nuestras propias torpezas" y denuncia que "apenas se nos ve ya hablando de los problemas de la gente porque hemos dejado torpemente que nuestros problemas se conviertan en notica como si nuestros problemas importaran más que los problemas de la gente".

Por eso, lanza un alegato a los compañeros de partido para detener en público las diferencias. "Pido que os contengais y que dejemos de hablar de nosotros mismos y de nuestras diferencias internas. Si los medios de comunicación y las redes sociales siguen siendo el escenario donde intentamos lavar nuestros trapos sucios, destruiremos Podemos", sentencia.

"Esto no va de callarse, esto va a de contenerse y de respetar a los que nos han traído hasta aquí". "Es evidente que hay diferencias estratégicas sobre cómo afrontar el futuro", concluye antes de comprometerse a esforzarse para llegar a acuerdos porque "Podemos nació para cambiar las cosas y no para mirarse el ombligo".

28-DIC-16

