Maroto cree que cospedal "ha demostrado" que puede ser ministra y secretaria general del pp

28/12/2016 - 10:10

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

El vicesecretario general de Sectorial del PP, Javier Maroto, cree que María Dolores de Cospedal "ha demostrado" que puede ser ministra del Gobierno y secretaria general del partido, aunque precisó que será el presidente elegido en el Congreso de febrero quien decidirá si la mantiene en esa responsabilidad.

En una entrevista en la Ser recogida por Servimedia, Maroto consideró "acertada" la decisión de Rajoy de incorporar caras "nuevas" a la experiencia del Gobierno, y subrayó la importancia del trabajo "en equipo" como clave para el éxito en cualquier tarea.

Subrayó que el nombramiento del secretario general del partido corresponde a quien salga elegido presidente en el Congreso de febrero, y es una decisión "personal" sobre la que no quiso pronunciarse. "No me voy a meter en ese jardín porque no es el mío", comentó.

Sin embargo, preguntado sobre su opinión, respondió que no existe "una regla fija" para determinar si alguien puede o no desempeñar varios cargos a la vez, porque "depende de las capacidades" de cada cual. En el caso de Cospedal, "ya ha demostrado" que puede simultanear tareas, "afortunadamente o desgraciadamente para ella" por las "renuncias" personales que comporta, porque lo hizo siendo presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP.

"No hay reglas escritas sobre eso", aseguró, y en el caso concreto de Cospedal está siendo "una extraordinaria" ministra de Defensa. Subrayó, en ese punto, que nunca ha visto a ningún responsable de esa cartera "preocuparse tanto por cada uno de los grupos de trabajo" del Ejército fuera de España, y subrayó que el día anterior se desplazó a Mali para visitar a "180 personas" destacadas allí.

Quizá antes no le prestaba tanta atención porque estaba más centrado en la política local de Vitoria como alcalde, precisó, pero nunca vio tal actividad "en tan poco tiempo" al frente del Ministerio, lo cual demuestra que está ejerciendo esa labor con "eficacia".

