Maestre responde a iglesias: “un partido unido no significa un partido uniforme”

28/12/2016 - 10:17

La portavoz de Ahora Madrid y miembro del Consejo Ciudadano de Podemos, Rita Maestre, respondió este miércoles al vídeo lanzado por el secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias, que “un partido unido no significa un partido uniforme” y quitó hierro a las desavenencias de cara a la Asamblea Ciudadana.

Iglesias publicó hoy un vídeo de más de 8 minutos en las redes sociales en el que lee una carta a los simpatizantes para "pedir perdón" porque “os estamos avergonzando”. Sin embargo, Maestre no comparte esta percepción de su líder y aseguró que “existe un debate” porque “hay un congreso”, dijo en declaraciones a la Cadena Cope recogidas por Servimedia.

“En el PP no se debate, no se discute. En Podemos sí. Ha sido una seña de identidad desde el primer momento”, aclaró. Por tanto, a juicio de la portavoz de Ahora Madrid, considerada contraria a Iglesias y próxima a Íñigo Errejón, el secretario general de Podemos no debería confundir la unidad con la uniformidad.

El líder del partido morado grabó el vídeo tras recibir un mensaje de Teresa Torres Peral, conocida como 'la abuela de Podemos', en el que reclama a la cúpula del partido que ponga fin a la discusión pública sobre la estrategia de futuro a aplicar.

