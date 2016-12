Maroto cree que no habría que "demonizar" un posible acuerdo psoe-podemos-ciudadanos

28/12/2016 - 10:30

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

El vicesecretario general de Sectorial del PP, Javier Maroto, aseguró este miércoles que "no pasa nada" por que partidos diferentes dialoguen y lleguen a acuerdos, y que incluso no habría que "demonizar" un posible pacto entre el PSOE, Podemos y Ciudadanos.

En una entrevista en la Ser recogida por Servimedia, Maroto celebró que en España "por fin estamos haciendo política con sentido común" llegando a entendimientos entre el PP y el PSOE. "Bienvenido por fin ese mundo" que en Europa se da "con normalidad", dijo.

De hecho, aseveró que hay que asumir que "no pasa nada" por ese tipo de entendimientos, y "otro día" podrá ser entre el PSOE, Podemos y Ciudadanos y tampoco pasará nada, no habrá que "demonizar".

Considera que en la relación con el PSOE hay un "sentimiento de responsabilidad" compartido porque el PP "ha entendido que a partir de ahora solo se va a aprobar lo que se consensúe" y los socialistas están debatiendo qué oposición quieren ejercer, si la del estilo de Podemos diciendo "no a todo" o la que trata de cambiar las cosas y respaldarlas cuando lo consigue.

Aunque el PSOE sigue diciendo que no respaldará los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, Maroto recordó que meses atrás Ciudadanos decía que "en ningún caso" votarían a favor de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y los socialistas mantenían su "no es no". Con esa premisa subrayó que las posiciones de los partidos a veces "cambian" y en ocasiones "asumir una posición maximalista y previa no se entiende".

Maroto reiteró la disposición del PP a dialogar con todas las fuerzas parlamentarias y dio especialmente la "bienvenida" al PNV por estar "dentro de las reglas del juego".

(SERVIMEDIA)

28-DIC-16

CLC/pai