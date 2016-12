El Ayuntamiento de Barakaldo no ha dictado un bando en el que prohíbe salir a la calle con las mascotas el día 31

28/12/2016 - 11:31

El Ayuntamiento de Barakaldo ha asegurado que no ha dictado un bando prohibiendo salir a la calle con las mascotas el día 31, Día de Nochevieja, tal como, según ha explicado, se está difundiendo a través de las redes sociales.

BILBAO, 28 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, el Consistorio ha aclarado que es "falso" que, debido al lanzamiento de petardos, no se puedan sacar a las mascotas de 18.00 a 06.00 horas, como se ha asegurado en Internet.

La alcaldesa, Amaia del Campo, ha apuntado que "se trata de una afirmación alarmante y totalmente falsa" y cree que puede tratarse "de una inocentada debido a que hoy es 28 de diciembre". "El Ayuntamiento no puede prohibir que alguien salga a pasear con sus mascotas, ni se nos pasaría por la cabeza", ha explicado Del Campo.

A su juicio, esta información "no tiene sentido, pero, para que no quede ninguna duda", ha querido subrayar "que el Ayuntamiento no ha emitido ningún escrito de este tipo", que ha sido difundida a través de un canal de redes sociales que no es el oficial del Ayuntamiento.

Tras señalar que el equipo de Gobierno es "plenamente consciente de las molestias que, según han traslado diferentes vecinos, generan los petardos sobre todo para los perros", ha pedido "cautela con el lanzamiento de estos artefactos".

"Sabemos que es tiempo de fiesta y pasarlo bien, pero también hay que tener en cuenta que los petardos generan molestias, no solo a las mascotas, sino también a pequeños y mayores", ha resaltado la regidora.

Además, durante estos días, agentes de la Policía Municipal están poniendo especial atención en la venta ilegal de petardos, sobre todo a menores.