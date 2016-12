Feijóo rechaza el "pésimo negocio" del concierto y supeditar la financiación "a discusiones de banderas"

28/12/2016 - 11:49

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado la propuesta del BNG de un concierto económico para Galicia al considerar que se trata de "un pésimo negocio" para la comunidad y ha advertido que no supeditará la reformulación de la financiación autonómica "a discusiones de banderas, sentimientos o emociones".

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 (EUROPA PRESS)

En la sesión de control de la Cámara, ha insistido en que la financiación no es una cuestión "ideológica" sino de "personas" y que así lo planteará, para añadir que en la discusión sobre la misma defenderá "los intereses de Galicia" desde una perspectiva de "diálogo" e "igualdad". No en vano, ha proclamado que España "no es un país centralista".

"El centro de poder no está en Madrid ni en Barcelona, hay 18 centros de poder", ha aseverado, en relación al Gobierno central y las 17 autonomías. Enfrente, la portavoz del BNG, Ana Pontón, le ha recordado su última intervención en Cataluña y le ha afeado que "vea lógico el concierto" para los catalanes, pero se lo niegue a los gallegos.

Pontón ha argumentado que el Estado recauda "más de 11.000 millones de euros" en Galicia y que lo que recibe la comunidad por la vía de financiación "no supera los 7.000".

Feijóo le ha instado a "escuchar completamente" su conferencia y ha insistido en que "todos los economistas" sostienen que un concierto económico perjudicaría a Galicia, sorprendido de que "nacionalistas inteligentes en el siglo XXI" lo pongan sobre la mesa. "No me pida que haga pésimos negocios para Galicia, eso se lo dejo a los nacionalistas", ha espetado.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)