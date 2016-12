El alcalde de Valladolid califica de "injustificable" la huelga en Auvasa y amenaza con tomar medidas

28/12/2016 - 12:50

Entiende "inasumibles" los costes salariales, que suponen el 75% del presupuesto total, y critica la nula colaboración de la plantilla

VALLADOLID, 28 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, ha calificado hoy de "injustificables" los paros parciales convocados en Auvasa con motivo de los descansos de 30 minutos que los trabajadores reclaman y ha anunciado la futura adopción de medidas para resolver la situación por la que atraviesa dicho servicio público, donde, según ha recordado, los salarios de la plantilla suponen el 75 por ciento del coste total del mismo.

El término "absolutamente injustificable" ha sido conjugado varias veces por el regidor vallisoletano a la hora de analizar la huelga en Auvasa, máxime cuando, como así advierte, se trata de un servicio tan básico como es el transporte público.

"Cuando se recurre al ejercicio del derecho a la huelga en un servicio tan esencial hay que tener motivos muy fuertes y poderosos, y los que la han convocado no los tienen", sostiene Puente, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, explica que la situación de los trabajadores desde el punto de vista laboral y salarial es "verdaderamente cómoda, por emplear un término que no hiera a nadie, no sólo desde el punto de vista absoluto, que lo es, sino en comparación con otras plantillas que prestan servicios de transporte".

Por ello, el socialista insiste en el carácter "desproporcionado" de una medida que "va a crear un grave perjuicio a los ciudadanos y que no va en la línea de la relación entre una plantilla y un equipo de gobierno que ha sido dialogante hasta la extenuación", en alusión a las negociaciones que ambas partes han mantenido a lo largo del año y donde su equipo "ha llegado al máximo de lo materialmente posible".

TOMA DE DECISIONES A "CORTO PLAZO"

En este contexto, el primer edil vallisoletano ha anunciado que tomará decisiones en el futuro ante el carácter insostenible e "inasumible" de la situación, dado que, tal y como ha precisado, "el margen de maniobra es nulo pues no hay posibilidad de flexibilizar la entrada de los trabajadores a su jornada laboral, potenciando así el transporte público, y se impide contratar para dar servicios búho los fines de semana", a lo que ha añadido el capítulo salarial.

A este respecto, se ha quejado de que los salarios de la plantilla en Auvas se llevan más de 21 de los 28 millones de presupuesto total del servicio, es decir, el 75 por ciento, con lo que dicha situación habrá de ser abordada lo antes posible.

"Hay una sentencia sobre descansos que quieren que apliquemos en toda su dimensión, pero no quieren hacer jornada partida, y por ello tendremos que plantearnos una decisión porque no podemos seguir aumentando los costes salariales inasumibles, sin ningún tipo de colaboración por parte de la plantilla", ha concluido.