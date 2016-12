El impacto económico de 'La poética de la libertad' en Cuenca asciende al menos a 14 millones de euros

28/12/2016 - 13:01

La exposición 'La poética de la libertad', que ha permanecido en la Catedral de Cuenca entre el 26 de julio y el 11 de diciembre, ha tenido un impacto económico en la ciudad de Cuenca de al menos 14 millones de euros después de haber sido visitada por un total de 107.396 personas, a las que había que sumar los aproximadamente 45.000 espectadores de las sesiones de videomapping.

CUENCA, 28 (EUROPA PRESS)

Así se desprende del avance del estudio realizado por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) sobre el impacto que esta muestra, organizada por el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Catedral dentro de las actividades del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, ha supuesto para Cuenca, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, que ha presidido este miércoles la última reunión de la Comisión de Seguimiento de la exposición, y en la que se han abordado estos datos, ha señalado que el estudio de la UCLM concluye que la muestra ha sido "un verdadero revulsivo no sólo para el turismo y la actividad económica, sino también para la vida cultural de Cuenca y provincia".

Por su parte, el deán de la Catedral, Antonio Fernández, ha hecho un balance "muy positivo" de esta exposición que ha supuesto un "empujón" para la ciudad de Cuenca. Una muestra que ha calificado como "muy hermosa" y "en torno a un valor fundamental como es la libertad". Considera que la muestra ha sido "novedosa" y ha "cuadrado muy bien" en el ámbito de la Catedral, permitiendo a los visitantes "redescubrirla".

LOS VISITANTES A LA EXPOSICIÓN SE QUEDARON MÁS TIEMPO

Respecto al título de la exposición 'La poética de la Libertad', los visitantes están de acuerdo con que es innovador (60%) y sugerente (63%); a un 76% del público la muestra le ha gustado mucho o bastante y un 70% de los encuestados recomendaría mucho o bastante asistir a la exposición a las personas de su entorno. Además, al 73% de los encuestados les ha parecido bien o muy bien la localización de la exposición en la Catedral.

Considerando todos los gastos de estancia en Cuenca, el gasto medio global es de 100,35 euros por persona y día; y la valoración media de la ciudad de Cuenca como destino turístico es de un 8,67. Subrayar que la estancia media se situó en 2,37 días para los visitantes a la exposición frente al 1,70 días para el total de turistas de la ciudad, lo que supone un incremento del 38%.

El 42,4% de los visitantes de la exposición se quedó en Cuenca durante dos días y para pernoctar eligieron principalmente hoteles de cuatro estrellas (25,6%) y tres estrellas (13,3%). Un dato, junto a otros reflejados en el informe, que apuntan a un incremento de turistas con mayor poder adquisitivo.

Además, el 17% de los visitantes vinieron a Cuenca para conocer 'ex proceso' la exposición; es decir, "más de 18.000 personas vinieron a Cuenca con motivo de la exposición y si no hubiera estado probablemente no la habrían hecho", señalaba Martínez Guijarro.

El número de viajeros que ha recibido la provincia de Cuenca se ha incrementado sustancialmente a lo largo de los meses de duración de la exposición respecto de los mismos meses del año anterior hasta un 14,7%. Igualmente, entre julio y diciembre las pernoctaciones en alojamientos hoteleros de la ciudad han crecido un 16%.

1.600 VISITAS GUIADAS

Del total de visitantes a la exposición, señalar que 53.000 lo han hecho a través de una visita guiada, lo que se traduce en un total de 1.600 visitas guiadas en total. En cuanto a la procedencia, aproximadamente el 20% del total de visitantes a la exposición han sido extranjeros y provenientes de más de 50 países de todo el mundo. Destacan Reino Unido (14,30%), Alemania (9,46%), EEUU (9,70%), Francia (7,92%), China (5,68%), Italia (4,19%) y Holanda (4,19%), México (4,02%), Bélgica (3,35%).

Por comunidades autónomas, los principales mercados emisores han sido Castilla-La Mancha (53,26%), Madrid (16,95%), Comunidad Valenciana (8,47%) y Andalucía (6,28%).