El Plan de Inspección Comercial 2016 superó las 2.000 visitas, en las que se detectaron 172 infracciones

28/12/2016 - 13:04

En 2017 se pondrán en marcha hasta siete campañas e incluirá como novedad una dedicada a las promociones en 'Black Friday'

El Plan de Inspección Comercial 2016, llevado a cabo por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, desarrolló un total de 2.124 actuaciones, de las que 1.360 fueron visitas informativas a establecimientos y 764 visitas inspectoras. El resultado de estas acciones culminó con la imposición de 172 infracciones, 70 calificadas graves y 102 leves.

La finalidad de estas acciones acometidas desde las ocho delegaciones territoriales de la Consejería es informar a los comerciantes de los requisitos legales derivados de la práctica del comercio interior en Andalucía, con el objetivo de conseguir el desarrollo óptimo de su actividad comercial para repercutir directamente en su beneficio y en el de las personas consumidoras.

Desglosadas por las diferentes campañas comerciales en el conjunto de provincias andaluzas, 935 de las visitas tanto informativas como de inspección han estado relacionadas con las rebajas de verano e invierno; 623 las realizadas en materia de bazares y horarios comerciales; 241 actuaciones de ventas de saldos y liquidaciones, y 99 correspondientes a las promociones de primavera-verano.

Por tanto, casi la mitad de las actuaciones (49%) se han realizado en la campaña de rebajas, seguidas por la campaña de horarios comerciales y bazares (33%), la campaña de saldos y liquidaciones (13%) y, por último, en la de de promociones (5%).

INFRACCIONES LEVES Y GRAVES

Las sanciones en las que se incurre ante el incumplimiento del Texto Refundido de la Ley de Comercio Interior pueden ser calificadas de leves, graves o muy graves. Las multas impuestas para las infracciones leves pueden oscilar entre los 300 y los 3.000 euros, las graves hasta 45.000, y las muy graves hasta 150.000 euros.

Las infracciones más frecuentemente detectadas en el Plan de Inspección 2016 calificadas como leves se han cometido principalmente por no exponer el establecimiento la información correcta con respecto al horario de apertura y cierre; por no exhibir el precio rebajado, junto al precio habitual y sin superponerlo; por no indicar la fecha de inicio y final de la venta en rebajas; o por no tener debidamente separados e identificados los productos rebajados o en liquidación, cuando la oferta no afecta a la totalidad de los productos;

En cuanto a las infracciones graves que los establecimientos cometen con más frecuencia son las relativas a la no exposición de productos con su precio ordinario al menos con un mes de antelación al inicio de la venta en rebajas, o abrir en domingos o festivos no recogidos en el calendario aprobado de apertura en esas fechas (http://lajunta.es/11n6i)

NUEVO PLAN DE INSPECCIÓN 2017

El plan de inspección 2017, aprobado en el seno del grupo de trabajo conformado por la Dirección General de Comercio y agentes sociales y económicos del sector del comercio minorista de Andalucía, contiene hasta siete campañas informativas y de inspección. Destacan la campaña sobre venta en rebajas, que se realizará en los periodos de verano e invierno, y sobre la venta promocional en 'Black Friday', que se introduce como novedad en el plan de este año.

Además, habrá una campaña general dirigida a establecimientos comerciales que se realizará en los meses de abril, mayo, octubre y noviembre y tratará que al menos el 50 por ciento de los establecimientos visitados sean establecimientos de multiproductos y de precios reducidos 'tipo bazar'.

Durante todo el año se realizarán otro tipo de campañas como son las de horarios, de ferias de oportunidades, de venta a pérdidas y disponibilidad de productos ofertados, de saldos y ventas en liquidación, y sobre ventas especiales.

El Plan de Inspección 2017 puede ser consultado en el BOJA nº 247, de 28 de diciembre de 2016 http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/247/BOJA16-247-00012-22717-01_00104940.pdf