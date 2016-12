(avance) la fiscalía pide la retirada del pasaporte al concejal de la cup en vic por llamar a la sedición

28/12/2016 - 13:00

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado la retirada del pasaporte al concejal de la CUP en Vic (Barcelona) Joan Coma tras su declaración ante el magistrado Ismael Moreno que ordenó su detención por no acudir a la citación del 24 de octubre, en la investigación que realiza por incitar a la sedición en un Pleno del Ayuntamiento.

El abogado del concejal y diputado de la CUP, Benet Salellas, explicó al finalizar la comparecencia de Coma ante el juez que el edil no acudió a declarar porque no reconoce a ningún tribunal que "no respete los derechos políticos de los pueblos".

Previsiblemente, el concejal de la CUP quedará en libertad al no haber ninguna petición de prisión preventiva del fiscal, Vicente González Mota, que tan sólo ha solicitado la retirada del pasaporte hasta que se celebre el juicio.

El arresto de Coma se produjo días después de que los Mossos D´Esquadra detuvieran a los cinco investigados por quemar fotos del Rey que dieron plantón al juez y no se presentaron a declarar en la Audiencia Nacional.

Coma está siendo investigado por incitación a la sedición, un delito castigado hasta con ocho años de cárcel, y tampoco se presentó a declarar cuando fue citado. Además, le mandó un escrito al juez en el que le anunciaba que estaría trabajando en el Ayuntamiento de Vic ese día.

El concejal no reconoce la autoridad de ningún tribunal y pidió, en su momento, a los Mossos que no acataran la orden de detenerle cuando se la dieran porque en democracia es lícito defender cualquier idea de manera democrática.

El juez entiende que las manifestaciones que hizo el concejal de la CUP en el pleno municipal del 9 de diciembre de 2015 cumplen los requisitos para ser calificadas como un delito de incitación o provocación a la sedición del artículo 548 del Código Penal, en relación a los artículos 18 y 544.

Esos requisitos se concretan en que el autor de ese llamamiento sea "una persona constituida en autoridad", lo profiera de manera pública, que expresamente se llame a la desobediencia de resoluciones judiciales y que se les dé un alcance "más allá de las intenciones".

(SERVIMEDIA)

28-DIC-16

SGR/pai