Echenique asegura que toca “aplicarse el cuento” tras el perdón de iglesias

28/12/2016 - 13:26

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

El secretario de Organización, Pablo Echenique, reconoció este miércoles que toca “pedir disculpas a la gente a la que no le ha gustado lo visto en estos días y aplicarnos el cuento” después de que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, pidiera “perdón” a la militancia del partido y asegurase que todavía pueden paralizar “esta espiral de torpeza” en Podemos.

Así se expresó Echenique en un escrito que hizo público a través de su perfil de Facebook en el que se refirió al vídeo difundido esta mañana por Iglesias a raíz de una reivindicación de Teresa Torres, la llamada ‘abuela de Podemos’.

El secretario de Organización de Podemos empieza su escrito afirmando que estos días “han sido duros”, después de que el viernes se cesara de su cargo como portavoz de la Asamblea de Madrid al ‘errejonista’ José Manuel López, y el sábado, víspera de Nochebuena, los afines al secretario general lanzaran una campaña contra el secretario Político, Íñigo Errejón, por considerar que había hecho “daño” a la formación por las críticas de sus afines.

“Estos días varias personas hemos sentido la necesidad, ante repetidos ataques y relatos intencionados, de salir a defender tres cosas: la figura de quien (con sus humanos defectos) ha encabezado el mayor cambio político de nuestra historia reciente, el proyecto común que llamamos Podemos y que es la única esperanza de millones de compatriotas y, por último, la verdad y los hechos (tan magullados a veces en este mundo mediatizado)”, explica Echenique, cuya figura como secretario de Organización ha sido cuestionada en las últimas horas por posicionarse de manera tan clara a favor de Iglesias.

Echenique argumenta que, aunque su imagen pueda ser “golpeada” por el hecho de haber participado en la campaña contra Errejón, no ha llegado a hacer política “para ser la delegada de clase o el chico más popular del instituto”, sino para “construir una sociedad más justa para la gente corriente”, lo que a veces implica “poner el cuerpo y llevarse algunos balazos”.

“Eso no nos preocupa, pero sí nos hemos preocupado cuando esta defensa pública de Pablo, del proyecto y de los relatos sin manipular ha empezado a ser utilizada para obligarnos a hablar sólo de nosotros y no de nuestro proyecto país no de los problemas círculos y las personas como Teresa (nuestra abuela más lista, aunque ella no lo reconozca) nos han dicho que esta dinámica en los medios de comunicación les entristecía y nos hacía daño”, afirma.

Echenique manifiesta que uno de los argumentos por los que Iglesias pidió hoy “contención” a los suyos tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales a la hora de airear sus reivindicaciones, cuando queda poco menos de un mes para la celebración de ‘Vistalegre II’, es porque esos debates se tornan “desagradables” e “improductivos”.

“No es habitual que un líder político pida disculpas por los errores cometidos y haga autocrítica, pero es que la gente de Podemos no queremos ni debemos ser políticos habituales”, considera Echenique, que también cree que “a los demás nos toca también pedir disculpas” a la militancia “y aplicarnos el cuento”. “Yo, desde luego, es exactamente lo que voy a hacer”, concluye.

