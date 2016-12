Oltra, "contentísima" de que Ribó quiera seguir en 2019 porque es "el alcalde tranquilo que Valencia necesita"

28/12/2016 - 13:54

Cree que cuatro años "se quedan cortos", especialmente cuando comienzas a gobernar "no sobre limpio, sino sobre un terreno ruinoso"

VALENCIA, 28 (EUROPA PRESS)

La coportavoz de Compromís Mónica Oltra asegura estar "contentísima" con el anuncio del alcalde de Valencia, Joan Ribó, de querer presentarse a las primarias de la coalición y repetir como cabeza de lista para las municipales de 2019, ya que es "el alcalde que esta ciudad necesita" y "cuatro años se quedan cortos" para desarrollar un proyecto.

En una entrevista concedida a Europa Press, Oltra ha destacado que Ribó "es un gran alcalde", está "estupendo" y "tiene energía y un equipo muy joven" y es, en definitiva, "el alcalde tranquilo que esta ciudad necesita después de años de desastre y de despotismo y de un ejercicio del poder perverso para perpetuarse en el poder".

"Joan Ribó es ese alcalde tranquilo que necesita esta ciudad, con visión de futuro, con la serenidad que le da además la trayectoria", ha incidido la también vicepresidenta del Consell, que ha subrayado que es también "una madre, un hombre que tiene las prioridades claras".

Según ha dicho, cuatro años "se quedan cortos" para desarrollar un proyecto porque "el tiempo pasa volando" y ha explicado que en el caso de la Generalitat, por ejemplo, el Consell entró a gobernar "no sobre limpio, sino sobre un terreno ruinoso y lleno de escombros", con lo que gran parte del inicio de la legislatura se ha tenido que dedicar a "limpiar todo el escombro".

"Todo no se puede solucionar en un año, ni en dos, ni en cuatro. Tampoco es que todo se solucione en ocho, pero con ocho ya dejas un proyecto claro. Yo espero al final de esta legislatura haber limpiado la lista de espera, dejar un camino de derechos consolidados, pero luego habrá que abordar otros temas porque la sociedad envejece", ha dicho la titular de Igualdad y Políticas Inclusivas.

Oltra considera que Ribó ha realizado ahora este anuncio para cerrar las especulaciones sobre su futuro en 2019 y cree que "hizo bien" al no pronunciarse cuando nada más empezar la legislatura se le preguntaba sobre las siguientes elecciones. Eso, ha dicho, resulta "muy cansado" y muestra que se vive "en una electoralitis absoluta".

"¿Yo ahora qué estoy haciendo? Gobernar. Cuando toque presentarse a las elecciones pues ya me lo plantearé pero no es el momento", ha dicho, para cuestionar que se esté "pendiente de lo que pasará a tres años en vez de cómo gobernar hoy: hay otros que sólo están pendientes del 2019, que no hablan más que del 2019, pues que sigan pendientes del 2019", ha zanjado.