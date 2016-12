(ampliación) el juez deja en libertad, aunque sin pasaporte al concejal de la cup acusado de sedición

28/12/2016 - 13:45

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acordó hoy dejar en libertad, aunque sin pasaporte para el concejal de la CUP en Vic (Barcelona) Joan Coma, tras su declaración esta mañana de poco más de una hora como imputado en la investigación que tiene abierta por presuntamente haber instado a la sedición desde un pleno de su ayuntamiento.

Sin embargo, según informaron fuentes jurídicas, el magistrado advierte en su auto al concejal de que si no comparece cuando sea llamado de nuevo, se podrían endurecer las medidas cautelares.

El juez hizo esta advertencia después de que Coma fuese detenido este martes por los Mossos d'Esquadra en cumplimiento de una orden de la Audiencia Nacional, que tomó esta decisión despúes de que el edil de la CUP no se presentase tras ser citado en la causa que se le ha abierto por sedición.

Tras lo acordado hoy por Moreno, Coma tendrá que estar a disposición del tribunal en el momento en que sea requerido y ha quedado en libertad, de acuerdo con el criterio del fiscal Vicente González Mota. En su auto, el magistrado le deja en libertad pero le advierte que si incumple sus obligaciones con la justicia podría imponerle medidas cautelares más duras.

"NI UN PASO ATRÁS"

A su salida de las dependencias de la Audiencia, Coma fue recibido por medio centenar de personas afines y responsables indepentistas que portaban pancartas de apoyo con lemas tales como "Ni un paso atrás" o "Quien toca a uno toca a todos". Habían llegado esta mañana a bordo de un autobús para prestar apoyo a concejal.

Coma dijo a los periodistas que se encuentra ante una "justicia totalmente antidemocrática de otra época". A su entender, "esto no va a de si el pueblo catalán decide o no decide su futuro, sino de que los pueblos de España tienen que movilizarse de una vez por todas para acabar con esta regresión que está viviendo el Estado español".

"¿Qué es eso de defender la unidad de España en un juzgado, encerrando un cargo electo durante horas? ¿Esto es lo que quieren los pueblos de España? Yo creo que no, porque yo he hablado con gente más allá del Ebro, y a nadie le gusta esta situación", dijo.

Sobre su futura actitud ante previsibles citaciones del juez en el futuro, el concejal ha dicho que seguirán "aplicando la lógica de la desobediencia" hasta lograr la independencia de Cataluña.

El abogado del concejal y diputado de la CUP, Benet Salellas, explicó al finalizar la comparecencia de Coma ante el juez que el edil no acudió a declarar en la citación del 24 de octubre porque no reconoce a ningún tribunal que "no respete los derechos políticos de los pueblos".

INSTÓ A LOS MOSSOS A DESOBEDECER

El arresto de Coma se produjo días después de que los Mossos D´Esquadra detuvieran a los cinco investigados por quemar fotos del Rey que dieron plantón al juez y no se presentaron a declarar en la Audiencia Nacional.

Coma está siendo investigado por incitación a la sedición, un delito castigado hasta con ocho años de cárcel y tampoco se presentó a declarar cuando fue citado. Además, le mandó un escrito al juez en el que le anunciaba que estaría trabajando en el Ayuntamiento de Vic ese día.

El concejal no reconoce la autoridad de ningún tribunal y pidió, en su momento, a los Mossos que no acataran la orden de detenerle cuando se la dieran porque en democracia es lícito defender cualquier idea de manera democrática.

El juez entiende que las manifestaciones que hizo el concejal de la CUP en el pleno municipal del 9 de diciembre de 2015 cumplen los requisitos para ser calificadas como un delito de incitación o provocación a la sedición del artículo 548 del Código Penal, en relación a los artículos 18 y 544.

Esos requisitos se concretan en que el autor de ese llamamiento sea "una persona constituida en autoridad", lo profiera de manera pública, que expresamente se llame a la desobediencia de resoluciones judiciales y que se les dé un alcance "más allá de las intenciones".

