Díaz (Podemos) afirma que el "silencio" del PSOE demuestra que "no tenían vocación" de negociar el Presupuesto

28/12/2016 - 14:25

La portavoz del grupo parlamentario de Podemos de las Cortes de Aragón, Maru Díaz, ha afirmado este miércoles que los "15 días de silencio" del Gobierno aragonés demuestran que "no tenían ninguna vocación de hablar de políticas concretas" en materia presupuestaria.

ZARAGOZA, 28 (EUROPA PRESS)

Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha señalado que "hemos recibido la callada por respuesta" a la oferta de diálogo lanzada por el presidente del grupo de Podemos, Pablo Echenique, en la última sesión plenaria, en torno a cinco propuestas a plantear en el proyecto de ley del Presupuesto, "tras meses de usar a Podemos como excusa para justificar que no entraban los presupuestos".

Se ha quejado de que el Gobierno regional no ha registrado todavía, en las Cortes, ni el techo de gasto ni el proyecto de ley de presupuestos, insistiendo en que "cuando hemos planteado una propuesta política para 2017 hemos obtenido el silencio por su parte".

"No nos ha llegado ningún mensaje ni propuesta del PSOE", ha subrayado la portavoz parlamentaria, añadiendo que "cuando tú le propones y mueves ficha, es llamativo y pone bastante en cuestión eso que dice Lambán de que solo sacará el Presupuesto con Podemos", ironizando sobre la "coherencia" del presidente regional, quien ha sido "el mayor responsable de que Mariano Rajoy sea el presidente" del Ejecutivo central.

Maru Díaz ha destacado que la responsabilidad de registrar el proyecto de ley es del Gobierno, "no de la oposición", insistiendo en que "no es normal que en estas fechas no sepamos" qué proyecto tiene el Ejecutivo, advirtiendo de que Echenique prometió la abstención de su Grupo en la toma en consideración de la iniciativa legislativa solo si se incluían las propuestas anunciadas en la última sesión plenaria. "Acusar a Echenique es echar balones fuera", ha opinado.

"El PSOE tiene el derecho y la obligación de negociar con quien quiera", ha dicho Díaz, quien ha tildado de "irresponsable" que no respondan a su propuesta en 15 días y que "por dejación vayamos, irremediablemente, a prorrogar los Presupuestos".

INVERSIONES

El diputado autonómico Román Sierra ha lamentado que "todo indica que se va a prorrogar durante no sabemos cuánto tiempo, se van a paralizar las inversiones", apuntando que este año no se ha ejecutado una partida para iniciar la construcción del CEIP de Binéfar (Huesca) ni del nuevo Hospital de Alcañiz (Teruel).

Ha recordado las medidas planteadas por Podemos para incluir en el Presupuesto, en concreto un plan de rehabilitación de vivida dotado con 40 millones para generar hasta 1.500 empleos, un plan de regreso y empleo joven con una partida de 15 millones para crear 750 puestos de trabajo, un plan de empleo en el sector de la cultura con un presupuesto de 6,5 millones de euros, otro para cuidadoras de personas dependientes, con 36 millones de euros, que mejoraría las condiciones laborales 10.300 empleadas, y un plan de sostenibilidad para el territorio.

Román Sierra ha dicho, asimismo, que "los Presupuestos --de 2016-- que fueron aprobados con el voto de Podemos fueron enterrados con pactos para modificarlos con la derecha".

En otro orden de cosas, Díaz ha expresado que el Gobierno local de Zaragoza en Común, de la capital aragonesa, ha planteado un proyecto de Presupuestos al que "era difícil votar que no", añadiendo que "nos alegra que se esté produciendo un diálogo" después de unos meses en los que el PSOE haya hecho "de caballo malo" poniendo "palos en las ruedas".