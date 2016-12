Oltra insiste en que el procedimiento administrativo de Puerto Mediterráneo "está cerrado"

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha aseverado este miércoles que el procedimiento administrativo de Puerto Mediterráneo "está cerrado" y se le puso punto y final "porque había informes vinculantes que no se podían soslayar, entre ellos el de Fomento".

Así se ha pronunciado en una entrevista a Europa Press preguntada por el último informe emitido por el Ministerio de Fomento, que se muestra favorable sobre la afección de carreteras de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) Puerto Mediterráneo, que contemplaba un gran centro comercial y de ocio en Paterna (Valencia).

"Los procedimientos empiezan y acaban, y este está acabado los procedimientos empiezan y acaban, y este está acabado. A partir de ahí, que Fomento se haya sacado de la manga otro informe contradictorio con el anterior, ellos sabrán", ha puntualizado.

Oltra ha señalado que "los técnicos suelen ser gente seria en todas las administraciones" y no entiende "cómo lo que ayer era A ahora es B". En todo caso, aunque ha manifestado no haber leído el informe, ha manifestado no saber "a qué viene porque el procedimiento aquí está cerrado".