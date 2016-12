El Ayuntamiento de Teruel aprueba los Presupuestos de 2017, que ascienden a 22,9 millones de euros

28/12/2016 - 15:55

El Pleno del Ayuntamiento de Teruel ha aprobado este miércoles el Presupuesto municipal de 2017, que asciende a 22,9 millones de euros, con los votos del PP, el PAR y C's.

TERUEL, 28 (EUROPA PRESS)

En total el PP ha contado con sus ocho votos más los dos de los aragonesistas y otros tantos de Ciudadanos, votando en contra los cinco integrantes del Grupo Socialista y el único concejal de CHA. Ganar Teruel, que cuenta con tres concejales aunque uno no ha asistido al Pleno, se ha abstenido, expresando su portavoz, Anabel Gimeno, que el sentido de su abstención es negativo.

La defensa del Presupuesto ha recaído en la teniente de alcalde y responsable de Hacienda, la popular Rocío Feliz de Vargas, que ha destacado que "son los primeros Presupuestos participativos", ya que el cinco por ciento de las inversiones han sido propuestas por la ciudadanía.

Ello ha dado lugar a un debate sobre quién tuvo la iniciativa de dar participación a colectivos y ciudadanos, si el PSOE en la anterior legislatura o el PP, pero el que más ha insistido ha sido el portavoz de Ciudadanos, Ramón Fuertes, quien lo ha planteado como una condición impuesta.

Esa participación ciudadana y la inclusión de propuestas que habían sido aprobadas por unanimidad en Plenos anteriores ha permitido afirmar a la portavoz popular que este "es un Presupuesto realista y consensuado por la participación y en el que se han tenido en cuenta propuestas de todos los Grupos".

Ha destacado el incremento en un 28,74 por ciento de las inversiones, 5,2 millones de euros, con partidas del programa EDUSI de los Fondos FEDER. Feliz de Vargas ha hecho notar que se destinan 4,7 millones de euros a amortización de la deuda.

El aragonesista Julio Esteban ha considerado que en el Presupuesto para 2017 "se coloca a la persona como motor social", ha añadido que "el PAR no ha estado de acuerdo con todo" y ha pedido "al Gobierno de Aragón que sea un poco más condescendiente con los Servicios Sociales".

El portavoz de Ciudadanos, Ramón Fuertes, ha señalado que "con este Grupo son negociados, no consensuados", advirtiendo de que "nuestro apoyo no es un cheque en blanco" y ha considerado insuficientes los 55.000 euros presupuestados para el año de los Amantes.

BOMBEROS

El socialista José Ramón Morro ha señalado que todas las propuestas del PAR y Ciudadanos han sido aceptadas mientras que con el PSOE "no se ha contado, no se ha admitido ninguna propuesta" y ha destacado la no aceptación de enmiendas de pequeñas cantidades para comedores escolares, ayudas sociales o escolares.

Morro también se ha referido al rechazo de una partida para firmar un convenio con la Diputación Provincial de Teruel para prestar el servicio de bomberos, a pesar de la obligación del ayuntamiento de tener servicio propio o concertarlo.

El concejal de CHA, Francisco Martín, ha dicho que los Presupuestos "son realistas a mi pesar ya que están limitados por el ajuste" y también "consensuados por los dos Grupos que apoyaron a la alcaldesa".

Anabel Gimeno ha considerado "frívolo" el aumento de 85.000 euros de la partida para fiestas, al tiempo que ha considerado necesaria más transparencia en las subvenciones.

El cierre de la sesión ha corrido a cargo de la alcaldesa, la popular Emma Buj, quien ha criticado los recortes del Gobierno de Aragón en aportaciones a través de la comarca para servicios sociales.

Al inicio de la sesión se han aprobado por unanimidad ayudas de 6.000 euros a Cruz Roja para los damnificados del terremoto de Ecuador y a UNICEF y Manos Unidas para ayudas de emergencia para los afectados del huracán sufrido por Haití.