Junta asegura que la reunión del metro del jueves "es definitiva" y no contempla otra vía que no sea lo acordado

28/12/2016 - 16:13

Sobre la huelga de trabajadores, insta a las partes a "dialogar" para que "se llegue a un acuerdo"

El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha advertido de que la reunión de este jueves de la comisión mixta del metro "es la definitiva, porque no tenemos más margen" y ha dejado claro que la Consejería de Fomento "no puede contemplar otra vía que no sea la de completar la red", señalando la "inviabilidad" de los informes del Consistorio para desarrollar el metrobús.

Ruiz Espejo ha explicado que la reunión determinará "definitivamente" la postura del Ayuntamiento sobre el acuerdo de 2013 y con ello "desbloquear, si es posible esa situación, que sería lo lógico y lo razonable, más que nada por respetar los acuerdos alcanzados de 2013 y por completar la red de metro, tal y como se diseño".

En este sentido, el responsable de la Junta en Málaga ha recordado que se han contraído unas obligaciones por parte de la Consejería de Fomento, con los sucesivos contratos, y por ende del Ayuntamiento, porque "al final el Ayuntamiento es parte del convenio que desarrolla la infraestructura de metro".

Al respecto, ha incidido a Europa Press en que "hay que dar respuestas" a las "obligaciones conjuntas" del Consistorio y del Ejecutivo andaluz, por lo que, según Ruiz Espejo, "hay que completar la red de metro, y entra el ramal hasta el Hospital Civil".

"Ese es con el ánimo con el que vamos mañana", ha precisado Ruiz Espejo, quien ha reiterado la "inviabilidad" de los informes del Consistorio, por lo que ha vuelto a pedir "razón" para poder desarrollar los acuerdos de 2013.

Así, ha recordado que la reunión de este jueves es "una prórroga" de la última comisión, celebrada a finales de noviembre, ya que el Ayuntamiento pidió de nuevo que se volviera a estudiar un informe que fue aportado, pero ha advertido de que ya quedó claro que Fomento "no puede contemplar otra vía que no sea la de completar esa red", ya que supone "una obligación con la concesionaria; con la red, que ya se ha sacado a licitación, lo que son obligaciones contraídas; además de que se está pagando esa falta de usuarios hasta el 2018".

"No se puede seguir sufragando esas compensación por falta de usuarios, por tanto, en 2018 se debe alcanzar la cifra por la que se adjudicó la concesión", ha dicho, recordando que el escenario que se contemplan son los más de 20 millones de usuarios "y para eso es necesario el completar esa red". Por todo ello, la reunión de este jueves será clave para poder cumplir las fechas ya anunciadas.

Ruiz Espejo, por otro lado, ha criticado que el Ayuntamiento "está teniendo una ventaja", como es que "no ha tenido que aportar todavía nada, todo el esfuerzo económico lo está haciendo la Junta". "Por eso hay que asumir los compromisos acordados y compromisos económicos del desarrollo de esta red", de la que ha dicho es "una red para Málaga, para los ciudadanos y que mejorará la movilidad".

CONTAMINACIÓN

En este punto, también se ha referido a los "grandes problemas" de contaminación que tiene otras ciudades, poniendo como ejemplo Madrid y ha confiado "en que nosotros seamos capaces de desarrollar este tipo de infraestructuras --en referencia al metro-- para que en el futuro no nos pueda pasar como estas grandes urbes".

"Si desde ya no estamos haciendo otro tipo de infraestructuras menos contaminantes, como por ejemplo, el metro, estaremos abocados a este tipo de situaciones", ha lamentado, señalando que "no es solo por el tema económico, sino también de movilidad de los ciudadanos y medioambiental, que también es importante de cara al futuro".

Por otro lado, se ha referido a "la complementariedad" del transporte, en este caso metro y autobuses, dejando claro que "no es cuestión de competencia sino de complementariedad y eso lo tienen claro en las grandes empresas de transporte".

Así, ha recordado que el suburbano "poco puede cambiar su diseño", ya que es una red que no permite alteración de trazado, al ser fija por donde discurre, pero "el resto de transportes si lo permite para completar la red". "Siempre hemos defendido la complementariedad de las líneas de metro con la Empresa Malagueña de Transportes (EMT)", ha incidido.

HUELGA TRABAJADORES

Por otro lado, cuestionado el delegado del Gobierno andaluz por la huelga anunciada por los trabajadores del metro para el próximo 5 de enero, ha instado a las partes, empresa y trabajadores, a "dialogar, que entiendan la situación y que se llegue a un acuerdo".

Al respecto, ha señalado que la Junta, aunque tiene representación en la empresa no "podemos condicionar nada; tienen que ser la partes, no puede sentarse otras distintas a negociar". "Nosotros estamos pidiendo diálogo tanto a la representación de los trabajadores como de la empresa, para que faciliten un acuerdo"

Para Ruiz Espejo, "la mejor salida es un acuerdo", recordando que es un servicio que está al 20 por ciento, que falta el 80 por ciento de la infraestructura "y que, por tanto, ahí tendrán que integrarse nuevos trabajadores con todo funcionando".

Por ello, ha instado a facilitar un acuerdo, y que esta condición la tienen que tener en cuenta todas las partes". Además, ha añadido que no se debe perjudicar a los usuarios, "que es al servicio de lo que está la infraestructura de metro".