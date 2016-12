El equipo de Gobierno tacha de "irresponsable" el voto de PP y Marcelo Campos contra la rebaja del IBI

28/12/2016 - 17:26

La alcaldesa de Camargo, Esther Bolado (PSOE), y el concejal de Economía y Hacienda, Héctor Lavín (PRC), han tachado de "irresponsable" la decisión del PP y del concejal no adscrito Marcelo Campos de votar en contra de la propuesta que llevaba a Pleno el equipo de Gobierno para rebajar el tipo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al 0,458% y la Plusvalía del 29% al 25%.

CAMARGO, 28 (EUROPA PRESS)

El objetivo era "mitigar la repercusión del incremento del valor catastral y conseguir que los vecinos continúen abonando cantidades idénticas o incluso menores". La regidora ha considerado tras el Pleno que este voto en contra es "gravísimo para los intereses de los vecinos de Camargo".

"No sólo no se han abstenido el Partido Popular y el concejal no adscrito Marcelo Campos, sino que su voto en contra ha supuesto una subida de los impuestos municipales, tanto IBI como Plusvalías, para todos los vecinos de Camargo" de cara al próximo año, afirma Bolado en un comunicado de prensa.

La alcaldesa ha añadido que, "a pesar de que hoy es el día de los santos inocentes, esto no es broma", y ha incidido en la "gravedad" de la decisión del PP y de Campos, ya que es algo que "nunca ha sucedido en el Ayuntamiento de Camargo". A su juicio, con el comportamiento de hoy, "queda demostrado una vez más que el señor Movellán va solamente por intereses individuales y no de todos los vecinos, que es el objetivo de los responsables políticos".

En la misma línea, después de la sesión plenaria el responsable de Hacienda ha lamentado la "incongruente votación llevada a cabo por el Partido Popular y el concejal no adscrito Marcelo Campos" ya que han votado "en contra de una bajada de impuestos en los tipos impositivos referentes al IBI y a las Plusvalías, que eliminaría la presión fiscal que han soportado los vecinos en los últimos tiempos".

A juicio de Lavín, "es incomprensible esta actitud cuando de lo que se trata es de que las personas que más lo necesitan y aquellos que están soportando esa presión fiscal puedan beneficiarse de medidas como éstas", y en este sentido ha señalado que "cada uno tiene que ser responsable de las decisiones que adopta y que toma".

"Para la gran mayoría de nuestros vecinos comprendo que será muy difícil de explicar por qué el Partido Popular, teniendo la oportunidad en su legislatura de haber hecho lo mismo que está haciendo este Gobierno como es proponer congelar y modificar los tipos impositivos para que la repercusión fiscal sea menor, no lo hizo, y no sólo eso sino que ahora cuando tiene oportunidad de sumarse a este proyecto vote en contra junto con el concejal no adscrito", ha subrayado el edil.