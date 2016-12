La compañía 'Xip Xap' pone en escena 'El traje nuevo del emperador' en el teatro Bretón

28/12/2016 - 17:54

La compañía ilerdense 'Xip Xap' pone en escena, este jueves 29 de diciembre, a las 18,30 horas, 'El traje nuevo del emperador', en el teatro Bretón de los Herreros de Logroño, dentro de la trigésima cuarta edición del Festival de Marionetas y Teatro Infantil de Logroño. Está recomendada para niños a partir de cuatro años.

LOGROÑO, 28 (EUROPA PRESS)

La obra se centra en una mercería, en la que sus trabajadores, que no están muy contentos ni atareados, las cosas no van bien y si no mejoran, pronto tendrán que cerrar como la mayoría de los negocios del barrio. Pero antes de tirar la toalla están dispuestos a hacer lo que haga falta para sacar el negocio adelante.

Con los elementos de los que disponen en la tienda nos contaran una versión un poco diferente del 'Traje nuevo del emperador' de Andersen, donde comprobaremos que las cosas sí que pueden cambiar. Eso sí, con canciones y una gran sonrisa, según señala la compañía.

Además, dentro del Festival, se representará, en el teatro 'Ideal' de Calahorra, la obra 'Vuela pluma', con 'Periferia teatro', a las seis y media. A esa misma hora, en Alfaro, en el salón 'Florida', se representará 'Ulises y el profesor Z', a cargo 'Ipso Facto Impro'.