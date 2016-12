AM.-La Junta iniciará los trámites para declarar el metro al Civil de interés metropolitano al no haber acuerdo

López admite que la llegada al centro del suburbano será en 2019

La Junta y el Ayuntamiento de Málaga no han llegado a un acuerdo en la reunión de este jueves sobre la llegada del metro al entorno del Hospital Civil, ya que el Gobierno andaluz defiende el metro en superficie y el Consistorio continúa apostando por el metrobús. A partir de este momento, según ha adelantado el consejero de Fomento, Felipe López, se va a iniciar este mismo viernes el expediente de declaración de interés metropolitano de esta línea al Civil, que podría estar efectuada en un plazo en torno a un mes.

Asimismo, la Junta dará audiencia en breve al Ayuntamiento para su posicionamiento, conforme a una tramitación regulada en la Ley de Ordenación de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros de Andalucía, que deberá culminar con su aprobación por parte del Consejo de Gobierno.

También la Consejería de Fomento, según lo establecido en la Ley de Servicios Ferroviarios de Andalucía, instará al Ayuntamiento a que se pronuncie de forma "indubitada" sobre su conformidad o disconformidad al establecimiento del tramo de prolongación de la línea 2 del Metro de Málaga desde Guadalmedina hasta el Hospital Civil, pactado en el protocolo de intenciones suscrito por ambas administraciones el 11 de noviembre de 2013.

López ha agregado que esta es la hoja de ruta y "veremos qué dice el Ayuntamiento" y "cuando se pronuncie podremos decir qué vamos a hacer", dejando claro que "nuestro propósito es terminarlo tal cual está planteado", porque "no es posible modificar un contrato de forma sustancial como éste" y, además, "se lesionan los intereses públicos". No obstante, ha reconocido que "es muy difícil" llevar a cabo la obra con la oposición frontal del Ayuntamiento.

Al respecto, el alcalde de Málaga, Francisco De la Torre, ha manifestado que ahora "esperamos los pasos que dé la Consejería" y "conforme a los escritos que nos envíen, una vez estudiados y vistos las razones, emitiremos los informes que se nos pidan, si se nos piden", asegurando, no obstante, que "actuaremos con criterios de legalidad y respeto a la legalidad", pero "no olvidaremos lo que hemos dicho en todo este tiempo".

Además, ha dejado claro que "nosotros vamos a defender siempre los intereses de la ciudad para que en todo este camino no haya problema de coste económico", advirtiendo, además, de que el "compromiso con los vecinos y con la zona del distrito afectada va a estar igual". No obstante, ha incidido en que la postura de colaboración con la Junta en todas las materias "siempre está igual de abierta".

INFORME

También el consejero de Fomento ha explicado que la conclusión, "bastante bien fundamentada", del informe que se acordó analizar en la pasada comisión de finales de noviembre, señala que "no es posible aceptar lo que el Ayuntamiento plantea", estando, entre las razones esgrimidas, principalmente, la legalidad, pero también de orden social y económico.

En concreto, sobre el metrobús ha reiterado que "no tiene encaje jurídico-legal y administrativo" en el actual contrato de concesión, ya que "supondría una modificación del mismo, que altera sustancialmente el objeto primordial del contrato de concesión".

En definitiva, ha agregado, "una modificación contractual de la concesión administrativa vigente para incorporar la propuesta municipal dejaría la puerta abierta a reclamaciones de terceros, en una doble vertiente, tanto de las empresas que en su día concurrieron al contrato de concesión del metro y no resultaron el adjudicatario final, como de otras empresas de transporte urbano que verían alteradas las reglas del juego".

Sobre ello, el alcalde de Málaga, quien ha dicho respetar lo que dice el consejero, ha recordado que "esas modificaciones sustanciales de liberar de carga de peso de obligaciones a la concesionaria se han dado antes en términos enormes", precisando que ha habido unas seis.

Por otro lado, el consejero ha recordado el acuerdo adoptado en 2013 y ha incidido en que el Ayuntamiento "debe cumplir con los compromisos asumidos" de ese año. También, se ha mostrado "optimista" en que, finalmente, no se llegará a los tribunales, ya que "no es una cosa que nos plantemos de forma inmediata". "No quiero dejar de albergar la esperanza de que el Ayuntamiento acabe aceptando las razones de interés metropolitano y podamos ejecutar la obra".

AL CENTRO EN 2019

Por otro lado, López ha admitido que el metro al centro vuelve a retrasarse, esta vez, a 2019 "antes no", debido entre otros a los tiempos con la resolución del contrato con la adjudicataria del tramo intermedio Renfe_Guadalmedina.

Al respecto, ha recordado que "estamos en la fase final" y "calculamos que de mitad a final de febrero estaremos en condiciones de licitarla". Tiene 20 meses de ejecución, pero que "es posible que las empresas acaben reduciendo el presupuesto y tiempo".

DE LA TORRE: METROBÚS "SOLUCIÓN PERFECTA"

Por otro lado, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que ha insistido en la "solución perfecta" del metrobús, ha lamentado cómo "las cosas se han hecho tan mal durante estos años para que dé lugar a que algo que no tiene nada de modificación sustancial se convierta modificación sustancial".

De la Torre ha vuelto ha insistir en que "estábamos dando en la tecla de una solución perfecta cuando nosotros exponíamos en verano de 2013 la fórmula del metrobús como una alternativa muy válida para compensar los viajeros que la concesionaria no iba a tener al no llegar a la Malagueta".

Para De la Torre, "si se hubiera hecho esa aceptación de lo planteado en verano de 2013, no tendríamos las dificultades que, al parecer, existe desde el punto de vista jurídico en relación con la solución del metrobus". "La historia escrita de 2014 no estaría condicionando ahora, pero se forzó entonces y ahora está como una especie de tema a influir en las opiniones e informes", ha lamentado.

Por ello, ha vuelto a considerar el metrobús como "una fórmula perfecta", que "es la mejor para no crear problemas a las líneas que ya existe de transporte público a la ciudad; no tiene rechazo vecinal, frente a la acción en superficie; y no tiene problemas en los informes técnicos tanto de urbanismo como de movilidad", además de que es "la ideal para la coordinación de los transportes públicos".

Así, ha criticado que "una cosa lógica fue rechazada en su momento" y se han "impuesto otras fórmulas, que creaba y crea problemas y ahora parece que la Administración es rehén de esa propuesta".

Por todo ello, ha considerado que "es una pena que el informe no tenga viabilidad jurídica" y ha dejado claro, tras recordar "todas las condiciones que cumple el metrobús" y las palabras de la presidenta, Susana Díaz, en relación con el consenso vecinal, que "mi postura personal, institucional, no ha cambiado un ápice sobre este tema".

Cuestionado sobre si teme que, finalmente, se acabe en lo tribunales, De la Torre ha recordado que estamos en un Estado de Derecho y ha agregado que "nos solemos defender muy bien en los tribunales, tenemos un buen equipo jurídico, buenos técnicos y no veo ningún problema en esta cuestión", aunque "siempre es mejor los acuerdos que los pleitos".

CRITICA "LA ACTUACIÓN IMPERFECTA" DE LA JUNTA

De la Torre ha dicho "que algún día se hará la historia" del metro, que "en el caso de Málaga es muy especial". En este punto, se ha referido a la perspectiva histórica del proyecto, y ha criticado de la Junta "la gestión deficiente, llena de oscurantismo en relación con nosotros, falta de transparencia y lealtad informativa".

Por último, y a pesar de todo, De la Torre ha dicho que en un futuro se pueden dar escenarios "donde la colaboración metro y EMT, que se planteaba y plantea, pueda surgir con normalidad total y absoluta", citando, entre otras, la zona de Campanillas.