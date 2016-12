Supera.- Asfaltada en Los Palacios la calle Muñoz Seca, cuyas obras afrontan su recta final

29/12/2016 - 17:56

Las obras de mejora y modernización de la Calle Muñoz Seca, una importante vía de Los Palacios y Villafranca, afrontan su recta final con la culminación del asfaltado del tramo en ejecución. Los trabajos, con cargo al Plan de Fomento de Empleo Agrario (Pfoea) y del Supera, financiados principalmente por el Estado y la Diputación sevillana, respectivamente, han contado con una dotación presupuestaria total superior a los 440.000 euros.

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

Según informa el Ayuntamiento en un comunicado, se trata del proyecto de pavimentación e infraestructuras de la calle Muñoz Seca, en el tramo que discurre desde calle Pío XII hasta Padre Manjón, y se ha centrado en el arreglo integral, con demolición del acerado y asfaltado existente, construcción de nuevo acerado adaptado a la normativa de accesibilidad, así como la instalación de nueva red de agua potable con tubo de polietileno, nuevo alcantarillado de PVC, nuevos pozos e imbornales y nueva capa de asfalto de cinco centímetros.

El alcalde, Juan Manuel Valle, acompañado del delegado de Servicios Municipales, José Manuel Triguero, y de técnicos de la Delegación de Urbanismo, ha visitado las obras que se encuentran en su recta final. Concretamente, este jueves se han culminado los trabajos de asfaltado y está en ejecución el arreglo de los acerados, que concluirá en los próximos días.

"Hoy se va a culminar el asfaltado en el segundo tramo de la vía. Se trata de una obra que se ha ejecutado en dos fases, con fondos de dos subvenciones distintas, por lo que se ha dividido en dos tramos. Es un modo que a veces genera alguna complicación pero también es la fórmula de aprovechar mejor los fondos provenientes de las subvenciones", añade.

Para el alcalde, "esta obra, que tiene una dimensión bastante considerable, es la más importante que hemos realizado con cargo al Pfoea actual, que junto con la dotación del Supera destinada a la misma, sobrepasa los 440.000 euros; una cantidad sustancial, la más importante de todas las que vamos a ejecutar".

"Solo nos resta el tramo final de colocación de solería en acerados, en los que también se trabaja, para concluir una obra integral con la que se ha modernizado hasta la instalación de nuevo alcantarillado", señala. Se trata de labores que a veces no percibimos los vecinos, aseguró Valle, "no apreciamos esa inversión que se hace y que queda bajo el asfalto, pero que si no se realiza acarrea problemas".

También se ha renovado la instalación de red de abastecimiento de agua potable. Una vez concluya el acerado, quedará una vía plenamente accesible, sin barreras arquitectónicas, que cumplirá plenamente con la normativa sobre accesibilidad.

Esta importante inversión ha permitido además generar un gran número de puestos de trabajo, aseguró el primer edil, quien explicó asimismo que "ha sido necesario sortear algunas complicaciones técnicas, sobre todo a la altura de la Avenida de Sevilla, a causa de un problema provocado por Telefónica que nos ha retrasado bastante".

"Hemos tenido que exigir a dicha empresa que se hiciera cargo de sus competencias. Desde el Ayuntamiento hemos tenido que trabajar estrechamente con Aguas del Huesna para solventar los inconvenientes generados por la empresa de telecomunicaciones y a la que sin duda le repercutiremos los costes de los trabajos que nos hemos visto obligados a realizar", recalca.