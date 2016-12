Ruiz-Huerta revela que Espinar le propuso la Portavocía pero niega que lo acordara con Anticapitalistas en primarias

29/12/2016 - 18:17

La nueva portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha desvelado este jueves que el secretario autonómico, Ramón Espinar, fue quien le propuso antes de la última reunión del Consejo Ciudadano regional que sustituyera a José Manuel López en la Portavocía parlamentaria, pero ha negado que el sector oficialista pactara con los anticapitalistas este cambio durante las negociaciones para llevar una lista conjunta en la pasada asamblea ciudadana.

"No, de ningún modo se pactó. El Consejo Ciudadano acordó que para llevar a cabo la hoja de ruta del nuevo momento político era más conveniente un relevo en la Portavocía. Ramón habló antes conmigo para hacerme la propuesta. Eso es una conversación que entra dentro de lo natural. Pero el debate político importante se tuvo dentro del órgano", ha señalado preguntada por esta cuestión durante una entrevista concedida hoy a Europa Press.

La parlamentaria madrileña ha señalado que durante la asamblea ciudadana de Podemos del pasado otoño las negociaciones que se produjeron entre ambas corrientes tuvieron que ver con los documentos organizativos y políticos, "que tuvieron como resultado final la fusión de los documentos". "Como consecuencia de la confluencia en nuestra forma de ver el partido y la trayectoria del partido, lo normal es que confluyéramos juntos. Hubo conversaciones, pero nada reparto de posiciones", ha aseverado.

"LÓPEZ SE DEBERÍA HABER QUEDADO AL DEBATE"

Sobre las críticas por anunciar a López que iban a votar su sustitución como portavoz el mismo día en el que el Consejo Ciudadano autonómico lo aprobó, Ruiz-Huerta ha respondido que no se le notificó porque no estuvo presente en el debate del Consejo, ya que se le comunicó un poco antes de la reunión y decidió irse.

"El debate fue de tres horas de duración y finalmente hubo una votación. José Manuel eligió irse a dar declaraciones a los medios y a contar una noticia que todavía no se había producido en vez de quedarse a la discusión previa y al debate y a la votación, como era su obligación porque él es consejero ciudadano y donde hubiese podido defender su posición en el lugar que corresponde, que es el órgano interno", ha explicado.

No obstante, la nueva portavoz ha reconocido que era previsible finalmente la sustitución de López se hubiera aprobado porque "las mayorías son las que son". "Él ha estado diciendo que desconocía los motivos pero es que no estuvo en la discusión del órgano, donde se dieron todas los argumentos sobre esta decisión. Y no pudo conocerlas hasta el día de ayer, en la que tuvimos una reunión del Grupo y muchos diputados, que son también consejeros ciudadanos, pudieron reproducir esos argumentos", ha aseverado.

"ME HUBIERA GUSTADO SER PORTAVOZ CON EL CONSENSO DE TODOS"

Lorena Ruiz-Huerta también ha reconocido que le hubiera gustado haber llegado a ser portavoz "con el consenso de todos" porque con un amplio consenso que el obtenido (14 votos de diputados del Grupo frente a 13), ella se hubiera sentido "más cómo cómoda y contenta".

"A todos nos gusta tener las mayores opiniones favorables, pero yo respeto profundamente que se puedan tomar estas decisiones en mitad del ejercicio legislativo", ha añadido.

En este sentido, la también abogada opina que las posiciones que ocupan cada cual en una legislatura "no deben ser firmes e inamovibles porque cree "que las coyunturas políticas cambian y que los órganos de dirección tienen que tener esa capacidad de maniobra y de modificar estrategias para conseguir el objetivo último y final, que es el de construir la alternativa al PP de Cifuentes".

"Ese debería ser el objetivo que a todos nos preocupe y con naturalidad ir probando estrategias nuevas para ver la que mejor funciona. Yo voy a dar lo mejor de mí y trabajar lo mejor que pueda al servicio de esta causa. Si funciona bien, si no asumiré con naturalidad lo que mi partido me diga, dar un paso atrás o no lo asumiré con naturalidad", ha esgrimido.

REIVINDICA EL TRABAJO DE LOPEZ

En otro momento de la entrevista, Ruiz-Huerta ha reivindicado y valorado positivamente el trabajo de López como portavoz en la Asamblea durante este año y medio. "Ha hecho un buen trabajo en un momento en el que teníamos por delante la construcción, la puesta en funcionamiento del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid. Llegamos aquí de la nada. Esto era un descampado, no sabíamos lo que era un Grupo Parlamentario ni cómo funcionaba. Además, teníamos el reto de aprender a ser Grupo Parlamentario y asentar las bases de hacer la política de una manera diferente y eso José Manuel lo ha hecho bien", ha esgrimido.

No obstante, la nueva portavoz ha recordado que en la anterior etapa había un Consejo Ciudadano "paralizado y sin hoja de ruta", en el que se produjeron nueve dimisiones.

"Hemos tenido una serie de dificultades. Ahora estamos en un tiempo nuevo, hay hoja de ruta y documento político que ha ganado un equipo distinto al de José Manuel López. Y es natural que no sea quien lidere una persona que integra una propuesta que ha perdido y que él mismo en persona ha tenido mucho menos respaldo popular que yo misma u otras compañeras como Isabel Serra. José Manuel tiene muchísimo que aportar, con su experiencia en este medio año de portavoz, se le ha pedido que forme parte de la dirección y él no ha querido", ha apostillado.

Ruiz-Huerta ha indicado que no se quiere comparar con José Manuel López y que como portavoz "va a ser ella misma". "Soy una persona que tengo un buen tono, soy cordial y soy mordaz en mis intervenciones y no voy a dejar de serlo. Con Cristina Cifuentes voy a señalar lo más posible dónde están los problemas de su Gobierno, que son gravísimos. Y que es un gobierno continuista con el PP de la Gürtel y la Púnica y eso lo voy a tratar de hacer con la estrategia que llevemos adelante todos y todas. Porque yo no soy la única. No depende de mí sola. Pero yo voy a ser la que soy", ha insistido.

La nueva portavoz parlamentaria ha destacado que el proyecto que representaba López, dentro del documento político de Adelante Podemos, "es más vertical y tecnocrático, más basado en los perfiles tecnocráticos, en la profesionalización de expertos en Podemos y más subordinado al trabajo de las instituciones".

"Nuestro proyecto es el de un partido en movimiento, que se parezca lo menos posible a un partido clásico. Un partido muy horizontal, con portavocías lo más corales posibles y en diálogo permanente con la calle, con los movimientos sociales y los círculos. Construir movimiento yo popular", ha argumentado.