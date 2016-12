Plataformas mantienen "con más fuerza" la movilización del 15 de enero contra la fusión hospitalaria

29/12/2016 - 18:22

Los colectivos Granada por su Salud y la Plataforma de Trabajadores han anunciado que mantienen "con más fuerza" la movilización prevista para el 15 de enero contra la fusión hospitalaria tras la reunión mantenida con la directora gerente del Complejo Hospitalario, Cristina López, al asegurar que ha sido un encuentro "decepcionante" en el que se ha puesto de manifiesto que "es imposible conseguir el modelo anterior" a la reordenación.

GRANADA, 29 (EUROPA PRESS)

Tanto la Plataforma Granada por su Salud como la Plataforma de Trabajadores han lamentado, en declaraciones a Europa Press, que se haya rechazado que formen parte de las negociaciones que se están llevando a cabo para perfilar la nueva organización sanitaria, así como que no se vaya a atender su petición de que se derogue la orden de fusión hospitalaria.

Uno de los portavoces de la Plataforma de Trabajadores, Fidel Fernández, defiende que para "volver a la situación inicial hay que derogar esa orden", de forma que se acate la decisión del Parlamento andaluz de paralizar la fusión.

Fernández también ha lamentado que se les haya trasladado que "no son parte de la negociación" porque ya se está llevando a cabo este proceso con las juntas de personal, la junta facultativa y la de enfermería. Por ello, la Plataforma de Trabajadores considera que la movilización del día 15 "es más necesaria que nunca".

En el mismo se han pronunciado desde Granada por su Salud, donde una de sus portavoces, María José Vílchez, ha censurado además que la directora gerente cuente en su equipo con "un alto porcentaje de personas que promovieron en su día la fusión" y no haya pretensión de cesarlos.

"El encuentro de este jueves ha sido triste y decepcionante, porque además de decirnos que no tenemos ningún papel negociador y que las 100.000 personas que se han echado a la calle no cuentan, nos han reconocido que no es viable conseguir los dos hospitales que teníamos antes de la fusión".