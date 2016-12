La periodista Ana Basanta presenta en Tremp 'Decididos', un libro de cambios de vida

29/12/2016 - 18:35

Dos protagonistas de sus historias dejaron Barcelona para vivir en el Pirineo de Lleida

LLEIDA, 29 (EUROPA PRESS)

La periodista y escritora Ana Basanta ha presentado este jueves en Tremp (Lleida) 'Decididos', un libro de la editorial Diëresis en el que cuenta las historias de diez personas que han abandonado un trabajo seguro para reinventarse y cambiar el rumbo de su vida, entre ellas, la de una funcionaria de la Generalitat y un trabajador social que han dejado Barcelona para instalarse en el Pirineo de Lleida y reinventarse dos veces.

Con dos niños pequeños montaron un hotel en el Pirineo y, tras cerrarlo por la crisis, Ester Ferrando y Jaume Catalán, decidieron no volver a Barcelona, sino instalarse en Tremp; él ahora trabaja en la cocina de un colegio y ella está en la administración de los Mossos d'Esquadra.

Los protagonistas de las páginas de Ana Basanta, diez en total, se han atrevido a cambiar su vida de forma radical: dejando la ciudad para trasladarse al campo, abandonando su profesión segura para emprender proyectos personales y lanzándose a viajar por el mundo.

"Son historias cercanas de gente con la que resulta misión imposible no identificarse, no tanto por su oficio o lugar de residencia sino por las veces que hemos pensado en dar el salto y dejar atrás la inercia de la rueda que gira y no para" afirma la autora, que en Tremp ha estado acompañada por Ester Ferrando y Jaume Catalán.

Basanta acompaña a los protagonistas en sus aventuras vitales que les han dejado a todos un poso de satisfacción y realización personal que ninguna adversidad les podrá ya quitar jamás, el libro también es un viaje: de Wall Street a Barcelona; de un despacho en la gran ciudad a la selva colombiana o de Madrid a pequeños pueblos de Segovia y Extremadura.