El obispo lamenta el actual "ambiente antinatalista, donde la anticoncepción se ha generalizado"

29/12/2016 - 18:52

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha lamentado que "vivimos inmersos en un ambiente antinatalista, donde la anticoncepción se ha generalizado y donde ha crecido el número de abortos", hasta el punto de que "vivimos un invierno demográfico demasiado largo, que nos hará pagar a caro precio ese miedo a transmitir la vida".

CÓRDOBA, 29 (EUROPA PRESS)

En este sentido y en su carta semanal, recogida por Europa Press, Demetrio Fernández ha señalado que, "si no hay hijos, no hay reemplazo generacional, pero, ante todo, si no hay hijos es porque generalmente se taponan las fuentes de la vida, y un amor taponado se corrompe, se enfría y se pierde".

"Por otra parte --prosigue la carta--, la ciencia tecnológica permite conseguir un hijo en la pipeta del laboratorio, dejando como material sobrante los embriones que no se utilizan", cuando "un hijo tiene derecho a nacer del abrazo amoroso de sus padres".

Precisamente, en relación a la celebración de "la fiesta anual de la Sagrada Familia (Jesús, María y José)", Demetrio Fernández insta a dar "gracias a Dios por nuestra propia familia, en la que hemos nacido o la que se ha constituido por nuevo matrimonio", y que se pida ayuda a Dios para "superar los retos del presente y sanar las heridas en este campo medular de la persona, el amor humano", porque "el panorama en el que vivimos insertos no es fácil".

Así, según ha opinado el obispo, "el deseo de compartir todo durante toda la vida se ve truncado cuando llega la infidelidad de alguno de los esposos", pero, "el amor de Dios y su perdón son capaces de restaurar esas heridas, recuperando el respeto mutuo de quienes se habían prometido fidelidad para siempre".

Por último y en relación con todo ello, Demetrio Fernández ha convocado a los católicos cordobeses a "celebrar juntos la fiesta de las familias el próximo 8 de enero en la Catedral de Córdoba, a las 12,00 horas", pidiendo que las parejas que cumplen "25 y 50 años de matrimonio", acudan con sus "hijos y nietos", para que la "fiesta de la Sagrada Familia nos estimule a salir al encuentro de tantas personas que sufren en este punto del amor conyugal, para acogerlas, acompañarlas e integrarlas", ya que "Dios quiere nuestra felicidad y el amor humano no debe convertirse nunca en una tortura".