Sánchez Mato habla de "justicia fiscal" con las ordenanzas aprobadas, con "reducciones sustanciales" para vecinos

29/12/2016 - 19:07

"No hemos sido pacatos a la hora de llegar a acuerdos, donde y cuando quieran. No nos responsabilicen de algo de lo que no somos culpables", le lanza al PSOE

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha aplaudido las ordenanzas fiscales sacadas adelante con los votos a favor de Ahora Madrid y PSOE porque inciden en la "justicia fiscal", porque "suponen una distribución más justa, fiscalmente más adecuada para los tributos y tasas que pagan los ciudadanos", además de "reducciones sustanciales" para los contribuyentes.

"Lo que hay son unas evidentes mejoras en las ordenanzas fiscales que hemos aprobado en el día de hoy y precisamente por eso nos corría prisa ponerlas en marcha y que entraran en vigor el 1 de enero. Entendemos que eso es una muy buena noticia para el conjunto de los ciudadanos", ha declarado el edil al término del Pleno extraordinario.

El impacto recaudatorio, sumado lo que se incrementa y restado lo que se decrementa, es "ridículo" para el conjunto de los ingresos del Ayuntamiento de Madrid. "Estamos hablando de 1.100.000 euros de recaudación, pero lo que ocurre es que hay mucha gente que va a ver beneficiada su situación porque va a haber reducciones muy sustanciales. Un ejemplo es la tasa de vados, que se reduce de una manera muy sensible. Hay gente a la que le subirán los impuestos pero en una cantidad de personas muy, muy reducida", ha asegurado.

El edil ha agradecido el diálogo con el PSOE, que ha permitido incorporar sus aportaciones al texto para poder llegar a un acuerdo y poder aprobar las ordenanzas fiscales en el pleno antes de final de año.

En cuanto a las críticas de PP y Ciudadanos sobre la ponencia de valores para 22 barrios, el delegado les ha contestado que, sin ella, un vecino de San Diego, en Puente de Vallecas, pagaría 17 euros más de IBI en 2017 y no 5, por ejemplo. Se ha dirigido a ambas formaciones para decirles que la Comunidad ha incrementado en 1.225 millones de euros la recaudación. "¿Pero no son los campeones de la bajada de impuestos?", les ha preguntado.

A PP y Ciudadanos les ha afeado que no se centraran en las ordenanzas fiscales durante el debate porque no han acudido con el tema preparado. Sobre las críticas de ambas formaciones por la compra del "pisito" de Alcalá 45 por 104 millones, el delegado les ha explicado que haber llevado a caso esa negociación sin luz ni taquígrafos ha permitido ahorrar a las arcas municipales 23 millones de euros. "No digo que por eso me pongan una estatua pero sean rigurosos", les ha pedido irónicamente.

Carlos Sánchez Mato ha puesto en valor los acuerdos, de los que vive un gobierno en minoría, ha destacado, asegurando que se "dejan las uñas" para conseguirlos. Es por eso que ha afeado al socialista Ransés Pérez el comentario hecho. "No hemos sido pacatos a la hora de llegar a acuerdos, donde y cuando quieran. No nos responsabilicen de algo de lo que no somos culpables", ha lanzado.