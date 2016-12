Soro califica de "muy fructífera" la reunión entre el ministro de Fomento y Lambán

29/12/2016 - 19:48

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha calificado de "muy fructífera" la reunión que han mantenido este jueves el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y el presidente del Gobierno autonómico, Javier Lambán.

ZARAGOZA, 29 (EUROPA PRESS)

Entre otros asuntos, el ministro de Fomento se ha comprometido a adjudicar el desdoblamiento de la N-232, entre Gallur y Mallén en enero de 2017. Además, el tramo entre El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro de esta carretera nacional saldrá a información pública a principios de 2017, a ser posible "en enero mejor que en febrero", ha precisado de la Serna.

Soro ha declarado estar "muy satisfecho" porque se haya celebrado la reunión, al recordar que "llevamos año y medio con mucho trabajo demostrando lealtad institucional, trabajando por la ciudadanía, independientemente del color político del Gobierno central y, además, con un Gobierno en funciones hemos conseguido un alto grado de lealtad institucional".

Ha destacado que el ministro ha venido "no solo conociendo las reivindicaciones, que me ha sorprendido gratamente, sino que ha venido de forma absolutamente receptiva y con espíritu de asumir compromisos realizables", al exponer que "lo que se le ha planteado se ha asumido y eso supone un punto de partida que no puede ser mejor".

A partir de ahora "queda cumplir con los compromisos y el Gobierno de Aragón tiene que hacer que se cumplan", ha precisado Soro en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la I Gala de Premios a Mejor Experiencia Turística Aragonesa 2016.

En este sentido, ha subrayado que "es más positivo impulsar queintentar arrancar compromisos", para apostillar que "si conseguimos que se hagan realidad habrá una mejora muy sustancial en las infraestructuras en Aragón".