El gobierno municipal critica "la falsedad" del PP con la inversión en la Casa Fabiola

29/12/2016 - 20:55

El portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz (PSOE), ha recalcado que la inversión que se realizará en la adquisición de la Casa Fabiola para acoger la Colección Bellver asciende a 4,5 millones de euros, "tal y como reiteradamente se ha dicho", y por tanto, "son rotundamente falsas" las cantidades de las que habla el PP.

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

De esta manera responde el gobierno municipal al portavoz adjunto del Grupo Popular en el Ayuntamiento, Beltrán Pérez, que este jueves ha señalado que "la improvisación y la mala gestión" del alcalde, Juan Espadas, va a provocar "un gasto de casi nueve millones de euros a todos los sevillanos por el traslado apresurado y mal planificado" de la sede de Hacienda de la Casa Fabiola. Según el PP, el proyecto de presupuesto para 2017 incluye "2,7 millones para comprar el edificio al que se trasladará y 1,5 millones para alquilar otra sede de manera provisional, lo que se une a los 4,5 millones de la compra de la Casa Fabiola, y todo ello por no haber hecho las cosas bien y a tiempo".

"Parece mentira que el PP, que durante sus cuatro años de mandato no hizo realmente nada por la colección Bellver, se atreva a enredar ahora cuando el actual gobierno municipal ha sido el que ha conseguido desbloquear la cuestión y buscar una ubicación adecuada para la misma", ha comentado Muñoz en un comunicado.

"No sólo no se entera de los números, sino que el PP parece dispuesto a ir contra un acuerdo que es muy bueno para Sevilla desde el punto de vista cultural, turístico y económico. Eso es sencillamente ir contra la ciudad y no trabajar por la ciudad", ha reprochado el portavoz del gobierno local.

"Cuando se ha desbloqueado el proyecto y tenemos por fin sede en un emplazamiento a un tiro de piedra de la Catedral, el Archivo de Indias, el Real Alcázar y el barrio de Santa Cruz, el PP trata de poner chinas en el camino con falsedades, confundiendo a la opinión pública", ha lamentado Muñoz.

"El PP no llegó ni a licitar ni a incluir ni un solo euro de Presupuesto municipal para la Colección Bellver. Eso si es una pésima gestión y una gestión que se basó meramente en titulares y humo", ha recordado para concluir Muñoz su respuesta a Beltrán Pérez.