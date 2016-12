Bendodo respalda al alcalde con el metro y asegura que la Junta "no se atreverá a ir en contra de Málaga"

29/12/2016 - 21:14

El presidente del Partido Popular de Málaga, Elías Bendodo, ha afirmado en la tarde de este jueves, tras la ruptura de negociaciones por parte de la Consejería de Fomento en relación al tramo del Metro de Málaga hasta el Hospital Civil, que "la Junta no se atreverá a ir en contra de Málaga, de los malagueños y de su Ayuntamiento", después de que el consejero haya anunciado el inicio del expediente para declarar esta obra de interés metropolitano e intentar dejar al margen al consistorio.

MÁLAGA, 29 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, Bendodo ha respaldado la posición que mantiene el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre (PP), frente a la intención del Gobierno andaluz de imponer la construcción de un tranvía en superficie en este tramo. "Una voluntad de imposición que ha quedado claramente de manifiesto en la reunión de hoy, donde ha quedado demostrado que la Junta ya tenía claro que quería el conflicto antes de sentarse a la mesa", según el propio presidente de los populares malagueños.

"De la Torre es sensible a la negativa de la mayoría de los vecinos afectados por esta decisión y a los intereses de la ciudad, por eso desde el principio está proponiendo soluciones alternativas, pero la cerrazón de la Junta parece que busca no soterrar el metro, sino enterrar los pufos de su gestión en todo este proyecto", ha afirmado el responsable de los populares.

Según Bendodo, "con toda esta polvareda la Junta pretende desviar la atención de los continuos errores en la construcción de dos líneas de metro que acumulan una década de obras, un coste que multiplica por dos lo previsto y continuos retrasos, como el que va a llevar a que el metro no llegue a la Alameda antes del 2019", como ha admitido hoy mismo el propio consejero.

"No se puede encontrar una solución a un problema con quien no sólo lo ha generado, sino que además no quiere arreglarlo", ha dicho Bendodo en relación a la Junta de Andalucía, a la que ha insistido en advertir que "no podrá pasar por encima de los malagueños y de los intereses de la ciudad".

JUNTO A LOS VECINOS

El presidente de los populares malagueños ha afirmado que el Partido Popular trabajará por escuchar a los vecinos, por conocer la opinión de los malagueños, y defender por tanto los intereses de la mayoría de ciudadanos, "y no permitirá que el Gobierno andaluz imponga su voluntad contra ese criterio de la mayoría".

"Veremos en qué quedan las amenazas del consejero de querer pasar por encima del Ayuntamiento en todo esto", ha concluido Bendodo, "pero estaremos respaldando al alcalde para defender el interés de Málaga y que la ciudad tenga el metro que merece".