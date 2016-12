112 Andalucía recomienda comprobar las medidas de seguridad y el aforo de las salas y cotillones de Fin de Año

30/12/2016 - 9:36

El servicio de Emergencias 112 Andalucía, dependiente de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, aconseja informarse con suficiente antelación de las medidas de seguridad, evacuación, autoprotección y del aforo permitido que ofrecen los promotores de las fiestas y cotillones que se organizan con motivo de la celebración del Fin de Año para garantizar así la seguridad del evento.

Entre las recomendaciones difundidas en un comunicado por el Teléfono Único de Emergencias de la Junta figura que todos los asistentes a cotillones localicen a su llegada al recinto las salidas de emergencia y comprueben su buen funcionamiento, de manera que no existan elementos que las obstaculicen y puedan evitar su uso en el caso de que se produzca una emergencia.

Con el fin de prevenir situaciones de riesgo en las idas y venidas a las salas de fiesta es importante tener en cuenta que las personas que hayan ingerido alcohol antes de dirigirse al lugar de celebración no deben conducir para llegar al mismo. De igual modo, las personas que tomen bebidas alcohólicas en el transcurso de la fiesta no deben manejar ningún vehículo para regresar a casa. Según recuerda el 112, la mejor solución es optar por el transporte público o cualquier otra opción que evite la conducción si se ha ingerido alcohol o cualquier otra sustancia que imposibilite pilotar un vehículo.

SIN BENGALAS

Para el buen desarrollo de las celebraciones es importante mantener en todo momento un comportamiento responsable y evitar actuaciones imprudentes que puedan poner en riesgo la integridad del resto de personas congregadas. El 112 recuerda la importancia de no dar empujones y no provocar peleas o situaciones tensas durante la fiesta, al tiempo que recomienda seguir el cumplimiento de las medidas de seguridad en este tipo de recintos, como no fumar o no llevar bengalas ni otros materiales pirotécnicos que puedan provocar incendios.

Emergencias 112 Andalucía hace un llamamiento a mantener la calma en todo momento en caso de cualquier eventualidad o situación de riesgo, y seguir las instrucciones de las autoridades y responsables en el caso de eventos con una gran concentración de personas.

Si tuviera que producirse una evacuación, es recomendable abandonar el recinto de forma ordenada, respetando el orden de salida, sin correr ni gritar para no provocar situaciones de pánico y siguiendo siempre las instrucciones de los responsables de seguridad. Es recomendable también fijar un punto de encuentro alternativo y fuera del recinto de la fiesta para tenerlo como referencia en caso de cualquier incidente.

En el caso de que se genere una situación de peligro, se recuerda a la ciudadanía que puede llamar al 112, teléfono gratuito y disponible todos los días del año y a todas horas para la atención permanente del cualquier emergencia.