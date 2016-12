La secretaria autonómica de Servicios Sociales cesa a petición propia

30/12/2016 - 10:11

La secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Sandra Casas, ha presentado su cese del cargo a petición propia, una decisión que aprobará este viernes el pleno del Consell, según han informado a Europa Press fuentes de ese departamento.

VALENCIA, 30 (EUROPA PRESS)

Según fuentes de Igualdad y Políticas Inclusivas, Casas comunicó hace dos meses su intención de dejar el cargo a la consellera, Mónica Oltra, al considerar que había cumplido el objetivo marcado de "comenzar a poner en orden" el sistema de la dependencia en la Comunitat, aunque en ese momento se le pidió que pospusiera su decisión hasta final de año.

La secretaria autonómica ha anunciado su cese en un mensaje colgado en la red social Facebook, donde señala que este es un día "muy importante" para ella en el que le ha sido "muy difícil" adoptar un paso que califica como "salto al abismo".

"Pero mis entrañas me decían que no podía continuar en el cargo. Se ha cumplido un ciclo, he generado un nuevo modelo, un nuevo marco jurídico para la dependencia, la diversidad funcional, etc, pero la lentitud de la gestión administrativa minada por los secuaces que el PP dejó en su herencia me consume la vida", subraya.

Casas, abogada de profesión, añade que no es "funcionaria ni política": "Vengo de la calle de anular con mis sentencias las normas crueles del PP. Vengo del sudor, del esfuerzo, de la lucha titánica para alcanzar las cosas, del convencimiento y la fe de vida de que si quieres puedes porque la vid aasí me lo ha demostrado".

MISIÓN "CUMPLIDA"

A su juicio, su misión "está cumplida, está generado el modelo y, de aquí en adelante, ya solo queda gestión" y subraya que un año y medio deja la administración "casi sin creerme todo lo conseguido".

Esta semana El Mundo ha publicado que el PP en las Corts Valencianes ha puesto en duda la compatibilidad del cargo de Sandra Casas como secretaria autonómica de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas con su trabajo anterior como abogada especialista en tramitar expedientes de personas dependientes.

Asimismo, el PP ha reclamado conocer qué relación mantiene con ese bufete, si informó a los juzgados de que dejaba de ser la letrada que defendía los procesos de reclamación contra la Generalitat y en qué grado la incompatibilidad que creen que existe afecta a otros compañeros del mismo bufete, según la misma información.