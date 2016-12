Sucesos.- Intervenidos más de 14.400 artefactos pirotécnicos que se vendían en la vía pública en Bollullos

30/12/2016 - 11:22

La Guardia Civil ha intervenido un total de 14.406 artefactos pirotécnicos que se vendían "ilegalmente" en plena vía pública en Bollullos par del Condado (Huelva).

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA), 30 (EUROPA PRESS)

Por ello, según ha informado la Benemérita este viernes en una nota, en el marco de esta actuación se ha propuesto sancionar a un varón por "infracción muy grave a la normativa de seguridad ciudadana sobre armas, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos".

Las actuaciones se han llevado a cabo dentro de los diferentes dispositivos operativos que se desarrollan en la provincia de Huelva por agentes especialistas en inspecciones fiscales en establecimientos comerciales para evitar la venta ilegal de artefactos pirotécnicos que proliferan especialmente en esta época del año.

La Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia de un punto de venta ambulante de pirotecnia, de modo que, según aportan las investigaciones, el vendedor transportaba el material en su vehículo particular a una de las calles de la localidad de Bollullos Par del Condado "sin emplear las oportunas medidas de seguridad, procediendo a la comercialización de los productos en plena vía pública".

Al registrar el vehículo, los agentes hallaron en el maletero tres cajas de cartón de grandes dimensiones en cuyo interior había "un gran número" de artefactos pirotécnicos de la categoría II y III; entre ellos, petardos, cohetes, voladores y fuentes.

Al vendedor se le solicitó la autorización necesaria para la venta de dichos productos, así como el libro de registro, si bien esta persona no pudo aportar "documentación alguna que autorizara su venta", según explica el Instituto Armado, que aclara que, una vez identificado el infractor, se procedió al recuento y aprehensión de un total de 14.406 artefactos valorados en 1.200 euros aproximadamente, levantando la correspondiente acta de infracción "muy grave" a la normativa de seguridad ciudadana sobre artículos pirotécnicos.

Al hilo de esta actuación, desde la Guardia Civil recomiendan una serie de precauciones a la hora de comprar y manipular estos productos, como son "adquirir los productos en establecimientos autorizados y que no presenten imperfecciones en envolturas o mechas", así como "utilizar la pirotecnia siempre al aire libre y en lugares despejados", "sostener el artefacto con la punta de los dedos, nunca en el interior de la mano y procurar no introducirlo en ningún tipo de recipiente", y "no manipular un producto que no explota, apagar con abundante agua, mantenerse lejos y nunca gastar bromas a personas que podrían sufrir graves daños por quemaduras".

Además, "se debe evitar que los niños manipulen los artefactos, y si lo hacen deberá hacerse siempre bajo la supervisión de un adulto", abunda la Guardia Civil, que recuerda que "su venta está prohibida a menores de 16 años".