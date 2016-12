Villacís: "En Ciudadanos no hay tensiones como en otros partidos y la figura de Rivera no la cuestiona nadie"

30/12/2016 - 11:39

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha defendido que en su partido no hay "tensiones" como sí ocurre en otras organizaciones, en una referencia velada a Podemos, y ha añadido que la "figura" de su líder, Albert Rivera, "no está siendo cuestionada por nadie".

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

En una entrevista con Europa Press y preguntada por el papel de Rivera en el partido, Villacís ha destacado la unidad y el "muy buen ambiente" que se respira en el Comité Ejecutivo. "Si alguien mirase por la puerta, no sé cómo explicarlo... hay buen ambiente", ha indicado la portavoz del partido naranja en el Consistorio madrileño.

Según la edil, están "a gusto" tal y como están. "Albert ha sido capaz de en situaciones complejas, dar soluciones (...) La figura de Albert está ahí, no está siendo cuestionada por nadie", ha manifestado Villacís, al tiempo que ha añadido que, por otro lado, las otras figuras que puede haber en el partido reciben "todo" su "apoyo".

"Como todo el mundo mira a otros partidos y ve esas tensiones, tratan de encontrárnoslas a nosotros", ha proseguido Villacís, quien ha asegurado que no hay en estos momentos nadie que quiera arrebatar el liderazgo a Rivera. "No, no lo hay, pero también porque su forma de ser, habla de diálogo, de consenso, él mismo es así, y no produce esas tensiones", ha añadido.

Prueba de ese buen ambiente en el Comité es que se han ido de cena de Navidad, ha apuntado. Sin embargo, a continuación ha señalado que esto no quiere decir que "de aquí a 10 años" no se vaya a producir. "Seguro que sí, porque al final en la vida esas cosas pasan, pero eso ahora no está ocurriendo", ha subrayado.

De hecho, ha puesto como ejemplo la relación entre Rivera y la líder de Ciudadanos en Cataluña. "Son muy amigos y eso se nota", ha dicho, al tiempo que ha añadido que Alber expresa su "apoyo a los futuros candidatos" y que "ahora mismo hay compañerismo". No obstante, ha añadido que no pone "la mano en el fuego" porque nunca les ocurra lo contrario.

SU ASPIRACIÓN, GOBERNAR

Sobre los cambios de estatutos en Ciudadanos, Villacís también se ha pronunciado y ha recordado que la "aspiración" del partido es "gobernar". "Es cambiar el chip y decir 'en esta vida hay que dar los pasos adecuados'", considera la edil, quien ha señalado que "cuando alguien va a asumir una gran responsabilidad (en un hotel), es muy interesante que empiece como botones y que pase por diferentes puestos para comprender la cadena y estar preparado para asumir la responsabilidad".

Villacís ha indicado que ese "camino" lo han hecho ellos. "Lo mucho que se aprende con siete concejales, o en el papel de Ignacio Aguado estableciendo el itinerario de reformas de la Comunidad, eso te da (la experiencia), para hacer una puesta en serio por el gobierno de la nación o de las comunidades", opina.

Para la edil, "no es la misma situación de partida". Ahora tienen "esa mochila de cosas positivas", y al no haber entrado en los gobiernos no acumulan "determinados vicios para que la situación sea perfecta". "Apostamos por el Gobierno", ha asegurado, apuntando que está "claro" que ya no va a haber mayorías absolutas, "que los márgenes se van a ir estrechando cada vez más", y "es necesario" que se pongan ese "chip", que quieren recoger en los estatutos.

En el caso de la Comunidad de Madrid, Villacís ha indicado que el PP "ha ido cumpliendo" porque "sabe" que Ciudadanos va "en serio". "No es lo mismo que Ahora Madrid con el PSOE (en el Ayuntamiento). No tiene nada que ver, creo que saben que somos un apoyo absolutamente condicional, nuestro apoyo no es gratuito, nuestros escaños valen mucho y nos han votado para hacer reformas", ha defendido.

ALCORCÓN, A LA ESPERA

Villacís también se ha referido a la situación de Alcorcón, donde la oposición ha pedido la dimisión del alcalde, David Pérez, por sus palabras sobre el feminismo. Ciudadanos ha dado de plazo hasta enero para que la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, tome alguna decisión y si no se plantearán otras alternativas.

A la concejala le "consta" que se están moviendo "mucho" en este Ayuntamiento pero que no tienen el "eco mediático" que podrían tener. "Parece que si no vemos el árbol cayendo no existe, y no es así. Nos movemos mucho", ha asegurado, destacando que parece que Pérez "es una persona que no tiene mucha predisposición al diálogo" y que "padece ese viejo vicio del PP de que le cuesta un poco bastante".

"Le tenemos que dar un plazo, ha habido unas Navidades ahora hay menos recursos, y hay una serie de razones por las que se dijo que en enero se hablaría, pero nos tienen muy en cuenta en el PP de la Comunidad", ha dicho, al mismo tiempo que ha añadido que en su partido son "personas prudentes y cabales".

A su juicio, "hay otros que tienen más práctica en gritar" pero a ellos les gusta "gritar menos y actuar más". "Elegimos la vía de los hechos y creo que nos va bien, no solo a nosotros, sino también a los ciudadanos", ha manifestado Villacís, quien asegura que lo que ha hecho el PP en la Comunidad es porque se lo han exigido. "Los beneficiados son los ciudadanos y como creemos que ha funcionado, seguiremos en esa línea", ha apostillado.