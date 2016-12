Barcelona inspecciona locales nocturnos de cara a Fin de Año y detecta 143 infracciones

30/12/2016 - 11:55

No detecta ninguna fiesta no autorizada tras monitorizar las redes sociales

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

La Guardia Urbana de Barcelona lleva a cabo inspecciones en un centenar de locales de ocio nocturno para garantizar que cumplen con la normativa de cara a la celebración de Fin de Año este sábado, con 87 inspecciones del 1 al 15 de diciembre en las que han detectado 143 infracciones, cuya gravedad no ha implicado ninguna orden de cese o precinto.

El intendente de la Guardia Urbana en el Eixample, Pedro Velázquez, ha explicado en declaraciones a los medios tras inspeccionar un local que llevan a cabo esta campaña con los servicios técnicos ante las "celebraciones de ocio nocturno de estas fechas, y especialmente de Fin de Año", para garantizar que se desarrollan con seguridad y minimizando su impacto en la convivencia.

La campaña continuará hasta Fin de Año, después de que se realizaran hasta el día 15 la mayoría de las inspecciones, tras las que han vuelto a los locales de pública concurrencia para comprobar que había corregido las infracciones detectadas.

Velázquez ha explicado que la mayor parte de estas infracciones están relacionadas con el incumplimiento de la licencia por extralimitaciones; con el mal funcionamiento de los elementos contra incendios, y con el bloqueo de las salidas de emergencia, y ha resaltado que un tercio de ellas han sido por incumplir las medidas de autoprotección del local.

Ha señalado que se han centrado en asegurar el cumplimiento de la licencia, las medidas de seguridad --con elemento contra incendios y las vías de evacuación--, la protección del menor, la publicidad no autorizada para el "consumo indiscriminado" de alcohol y la convivencia, especialmente con el ruido, en locales que pueden ser sancionados hasta con 150.000 euros por las infracciones más graves.

MONITORIZACIÓN DE REDES SOCIALES

Además, también han monitorizado las redes sociales para detectar fiestas no autorizadas para Fin de Año, que aumentan el riesgo de los asistentes porque suelen celebrarse en lugares sin las "mínimas condiciones de seguridad".

Velázquez ha celebrado que no han detectado ninguna de estas fiestas por el momento --asegura que no se convocan en Barcelona desde hace tiempo--, pero que no deben "bajar la guardia" porque, con la inmediatez de las redes sociales, si se convoca alguna puede acudir una gran cantidad de asistentes aunque sea con poco margen de tiempo.

El regente de las sesiones del local inspeccionado, Francisco Marín, ha destacado que esta ha sido "una inspección más" en la que han controlado especialmente las medidas de seguridad --sin detectar infracciones graves en el local, que deberá retirar una cortina--, y ha explicado que esperan a unas 400 personas para Fin de Año, con un gasto medio de entre 12 y 13 euros por persona, lejos de la que se ha referido como la época dorada.